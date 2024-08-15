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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸房市持續調整　官員坦言：多數房地產指標仍下降中

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

▲大陸房市不振。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華15日坦言，大陸多數房地產的指標仍然處於下降之中，房地產市場總體仍處於調整中。

劉愛華在國新辦的新聞發布會上表示，從7月份房地產領域主要數據情況看，在一系列政策作用下，部分房地產相關指標降幅繼續收窄，1－7月份，新建商品房銷售面積同比下降18.6%，降幅比1－6月份收窄0.4個百分點；新建商品房銷售額同比下降24.3%，降幅收窄0.7個百分點；房地產開發企業到位資金同比下降21.3%，降幅收窄1.3個百分點。

不過，劉愛華也坦言，目前多數房地產的指標仍然處於下降之中，房地產市場總體仍處於調整中。

劉愛華強調，下階段，要按照中央政治局會議精神，落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展的新模式，促進房地產市場平穩健康發展。

▲房市,賣房,學區房。（圖／CFP）

根據大陸統計局最新數據，1到7月份，大陸全國房地產開發投資60877億元，同比下降10.2%（按可比口徑計算）；其中，住宅投資46230億元，下降10.6%。

1—7月份，大陸房地產開發企業房屋施工面積同比下降12.1%。其中，住宅施工面積下降12.7%。房屋新開工面積下降23.2%。其中，住宅新開工面積下降23.7%。房屋竣工面積下降21.8%。其中，住宅竣工面積下降21.8%。

1—7月份，大陸新建商品房銷售面積54149萬平方米，同比下降18.6%，其中住宅銷售面積下降21.1%。新建商品房銷售額53330億元，下降24.3%，其中住宅銷售額下降25.9%。

1—7月份，大陸房地產開發企業到位資金61901億元，同比下降21.3%。其中，國內貸款9216億元，下降6.3%；利用外資17億元，下降45.0%；自籌資金22057億元，下降8.7%；定金及預收款18693億元，下降31.7%；個人按揭貸款8748億元，下降37.3%。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

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