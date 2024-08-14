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快訊／大逆轉！民眾黨「延後提告」端木正

▲▼ 民眾黨延後提告 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾黨延後提告。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

2024競選總統的民眾黨主席柯文哲，近日因申報競選政治獻金遭質疑做假帳，民眾黨內部調查，認為是委任會計師端木正漏報、誤報後產生收支落差，再擅自調節差額，導致外界質疑獻金申報不實，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨發言人吳怡萱原定14日到台北地檢署提告，不過稍早檢調大動作前往台玻大樓的木可公關進行搜查。對此，吳怡萱出面表示，目前全員都在配合搜索，因此「延後提告」。

針對外界質疑假帳事件，民眾黨12日公布自行調查結果，指會計師端木正漏報、誤報17筆款項，總金額1817萬元，根據民眾黨提供資料，柯競總確實有提供支出單據，但是沒有被端木正列入獻金支出申報。

民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，「這位會計師把收入減掉支出跟剩餘款後，去調節當中的2000餘萬元，並分成9筆申報，且會計師沒有告訴競總任何人員，自行將短差2000多萬元申報給時樂與尼奧、木可等公司。」

另根據與會人士透露，柯競總總幹事黃珊珊在查帳當天痛斥：「這是會計師該做的嗎？」端木正則語塞、沈默。不過端木正13日發聲明堅稱清白，否認違反法令規定，並表示「相信監察院及檢察署畢能詳盡調查相關證據並釐清真相」。

柯競總總幹事黃珊珊以及民眾黨發言人吳怡萱原定今早前往台北地檢署對端木正提告，然而，檢調大動作前往台玻大樓的木可公關進行搜查。對此，吳怡萱出面表示，目前全員都在配合搜索，因此「延後提告」。

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