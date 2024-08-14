　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

電影公司威望國際（CATCHE PLAY）於2006年成立，由王雪紅外甥陳主望（右）擔任董事長，張心望（左）則任總經理，最終張心望因涉及多起背信案而遭解聘，（圖／報系資料照）

▲電影公司威望國際（CATCHE PLAY）於2006年成立，由王雪紅外甥陳主望（右）擔任董事長，張心望（左）則任總經理，最終張心望因涉及多起背信案而遭解聘，（圖／CTWANT，下同）

圖、文／CTWANT

台灣電影發行公司「車庫娛樂」，近日遭前立委高嘉瑜控訴訂閱陷阱綁會員，在網路上引發軒然大波，而車庫負責人張心望早已是爭議人物，他在擔任電影公司威望國際（CATCHE PLAY）總經理期間，先被依3個背信罪判處6月有期徒刑，後又遭威望控訴侵吞近5億元，全案纏訟多年，卻因公司電腦資料遭刪光而使得調查困難重重，最終於2024年4月獲判無罪定讞。

據了解，張心望於1977年出生，其家境優渥，父母都是醫學院畢業，張父更官拜中將，曾是總統醫療團隊成員，目前還是慈濟高層，而他從建中和台大電機系畢業後進入史丹佛就讀，順利取得史丹佛電機碩士，並在史丹佛校友會上結識宏達電董事長王雪紅的外甥陳主望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因2人名字相似，陳主望對張心望倍感親切，張心望則以如簧巧舌取得陳主望信任，陳因而將他帶去見自己的阿姨王雪紅，張則開始畫大餅，稱要建立「亞洲第一大的娛樂內容產業平台」、「規模更會比蘋果的iTunes還大」，王雪紅當時的手機事業如日中天，最終答應出資，於2006年成立威望，由陳主望擔任董事長，張心望2008年到2012年6月則擔任手握大權的總經理。

宏達電董事長王雪紅發現威望年年虧損，啟動調查後驚覺張心望竟私吞5億元，雙方因而對簿公堂、纏訟多年。（圖／報系資料照）

▲宏達電董事長王雪紅發現威望年年虧損，啟動調查後驚覺張心望竟私吞5億元，雙方因而對簿公堂、纏訟多年。

在這4年間，威望斥資10多億元購入上千部電影，並迅速成為台灣發行數量最大的電影片商，但王雪紅發現威望年年虧損，調查後驚覺張心望藉職務之便，將部分資金轉移到他以人頭成立的「藝都會」公司，認定他涉及背信和侵占，2012年6月經董事會決議將他解職，並對張提出民事與刑事訴訟。

法院調查後，發現張心望將本該屬於威望的電影門票收入、影展票房收入和電影票款項，總計上百萬元匯進藝都會戶頭，2015年11月依3個背信罪處以有期徒刑6月。

威望也控訴張浮報影片授權金，表示張明知威望可以直接向國外片商買片，他卻請美國Studio Solution Group（以下簡稱SSG）的負責人林威（Johnny Lin）代理購買948部外國影片，原授權金約2788萬2751美元，經過SSG包裹授權，浮報授權金4322萬5477美元，從中賺取差價1534萬2696美元，相當於近5億台幣，歷經高檢署3次調查，台北地檢署終於在第4度偵結並起訴張心望。

而全案纏訟多年，張心望在遭解職前，公司往來的電子郵件和文件存檔等證據卻遭人刪除，調查因而困難重重，台北高等法院2024年4月判決張無罪確定、全案定讞，也在電影圈引發譁然。

威望董事長陳主望（左）發現張心望涉及侵占後，2012年與母公司威望控股公司董事長張孝威（右）一同召開記者會，但5億侵占案因罪證不足，張獲判無罪。（圖／報系資料照）

▲威望董事長陳主望（左）發現張心望涉及侵占後，2012年與母公司威望控股公司董事長張孝威（右）一同召開記者會，但5億侵占案因罪證不足，張獲判無罪。

威望公司對判決難以接受，表示張在威望任職期間，涉嫌背信案不計其數，並強調本案違法事證明確，張心望卻暫時可以逃過法律制裁，將聲請檢方繼續偵查、另行起訴，相信他最終一定會受到法律制裁。

車庫娛樂回應表示，APP沒有取消會員的時間限制，消費者可以直接取消，並強調公司內部沒有個資外洩問題，在警政署的公告上，同期也有許多影城上榜，恐是合作廠商外洩，此外，張心望與觸電網負責人和昆汀涂沒有私人糾紛，至於他在網路上被攻擊，則是該帳號擁有者所為，與公司員工無關，一切依法行事，並交由司法判決。

延伸閱讀
電影金童真面目3／曾批評車庫創辦人　56萬粉電影網紅遭暴揍追殺幾乎滅站
0元組網軍1／蔡阿嘎組5000人網軍...「鐵粉搶著進群」無酬也要挺
獨家直擊／粿粿范姜過節只逛不買好省錢　看「粿醬」受驚先拍後哄

 
ET快訊
加入百人買春群組！《國光》網美夫求：只要奶大身材好
快訊／陸少校艦艇長開快艇闖淡水河遭起訴！
快訊／大寮重大車禍！起重車衝撞分隔島「多車受損」
快訊／台積電漲14元至955！　台股大漲逾250點
一家5死！5口遺照陳列靈堂鼻酸　13歲長女今早將抵台
開定位給老婆還能約砲！　《國光》網美夫被抓包就送房產安撫
才到手10天！巴黎奧運銅牌「褪色生鏽」　官方承諾換發
國光網美斷渣夫「3字感言」曝！　前夫起底是高雄名人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長期高溫「蔬果豬肉價格飆升」　環團：應跨部會討論平緩物價

明起中南部雨變多　下周連3天「雨最強」

天逸財金科技透過六大場景「GET BIG」　全力支持台灣企業面對供應鏈移動挑戰

高度近視小心！40歲女罹患白內障　德國高階科技啟動拯救視力大作戰

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

健身網美斷渣夫「3字感言」曝！前夫起底是高雄名人　達人讚強棒

免戴套！　結紮10大理由「第7點是真愛」

4颱中強度最強！　安比最新路徑曝

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

防致災降雨！　「全台下最大」時間曝

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

台南惡火5命！外婆神情哀戚　家屬殯儀館「燒魂轎」祭拜

長期高溫「蔬果豬肉價格飆升」　環團：應跨部會討論平緩物價

明起中南部雨變多　下周連3天「雨最強」

天逸財金科技透過六大場景「GET BIG」　全力支持台灣企業面對供應鏈移動挑戰

高度近視小心！40歲女罹患白內障　德國高階科技啟動拯救視力大作戰

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

健身網美斷渣夫「3字感言」曝！前夫起底是高雄名人　達人讚強棒

免戴套！　結紮10大理由「第7點是真愛」

4颱中強度最強！　安比最新路徑曝

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

防致災降雨！　「全台下最大」時間曝

揪團開喝！CoCo「珍珠奶茶買1送1」只有今天

謝忻重提阿翔…律師轟「對別人老公變相訴情意」！　怒揭1心態：太猖狂

撞擊畫面曝！金門休旅車逆向左轉對撞機車　女騎士左腿骨折

中東情勢緊張　伊朗媒體：軍方正在北部演習

突收私訊「聽說哥與XXX重新在一起」！阿本：特別失禮 炎亞綸回應了

超商咖啡第2杯10元！冰棒、泡麵「買1送1」限時5天下殺

在押毒品犯出庭竟想逃　法警合力制伏！再加判3月

莉莉柯林斯辣輸美魔女上司　61歲法女星透視裝完美體態現形

長期高溫「蔬果豬肉價格飆升」　環團：應跨部會討論平緩物價

快訊／陸少校艦艇長駕快艇闖淡水河今起訴！遭逮曾喊「不後悔」

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

太平洋5環！豪大雨下波更猛更廣

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

驚見腳有小傷口　高雄男染類鼻疽20天身亡

老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

彰化64年紅茶店父子分開擺攤　原因超暖

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

掛假牌上路僅罰10800！一票人嘆：難怪那麼多

女學生被收每度7.9元電費！房東：很佛心了

癌末男最後心願　家人含淚同意拔管

快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地

還YouBike沒空位「客服解法曝」！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

太平洋5環！豪大雨下波更猛更廣

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

政治獻金平台會計師僅能「查詢」　端木正登錄收支需柯文哲、競總授權

更多

最夯影音

更多

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面