台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

▲電影公司威望國際（CATCHE PLAY）於2006年成立，由王雪紅外甥陳主望（右）擔任董事長，張心望（左）則任總經理，最終張心望因涉及多起背信案而遭解聘，（圖／CTWANT，下同）

圖、文／CTWANT

台灣電影發行公司「車庫娛樂」，近日遭前立委高嘉瑜控訴訂閱陷阱綁會員，在網路上引發軒然大波，而車庫負責人張心望早已是爭議人物，他在擔任電影公司威望國際（CATCHE PLAY）總經理期間，先被依3個背信罪判處6月有期徒刑，後又遭威望控訴侵吞近5億元，全案纏訟多年，卻因公司電腦資料遭刪光而使得調查困難重重，最終於2024年4月獲判無罪定讞。

據了解，張心望於1977年出生，其家境優渥，父母都是醫學院畢業，張父更官拜中將，曾是總統醫療團隊成員，目前還是慈濟高層，而他從建中和台大電機系畢業後進入史丹佛就讀，順利取得史丹佛電機碩士，並在史丹佛校友會上結識宏達電董事長王雪紅的外甥陳主望。

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因2人名字相似，陳主望對張心望倍感親切，張心望則以如簧巧舌取得陳主望信任，陳因而將他帶去見自己的阿姨王雪紅，張則開始畫大餅，稱要建立「亞洲第一大的娛樂內容產業平台」、「規模更會比蘋果的iTunes還大」，王雪紅當時的手機事業如日中天，最終答應出資，於2006年成立威望，由陳主望擔任董事長，張心望2008年到2012年6月則擔任手握大權的總經理。

▲宏達電董事長王雪紅發現威望年年虧損，啟動調查後驚覺張心望竟私吞5億元，雙方因而對簿公堂、纏訟多年。

在這4年間，威望斥資10多億元購入上千部電影，並迅速成為台灣發行數量最大的電影片商，但王雪紅發現威望年年虧損，調查後驚覺張心望藉職務之便，將部分資金轉移到他以人頭成立的「藝都會」公司，認定他涉及背信和侵占，2012年6月經董事會決議將他解職，並對張提出民事與刑事訴訟。

法院調查後，發現張心望將本該屬於威望的電影門票收入、影展票房收入和電影票款項，總計上百萬元匯進藝都會戶頭，2015年11月依3個背信罪處以有期徒刑6月。

威望也控訴張浮報影片授權金，表示張明知威望可以直接向國外片商買片，他卻請美國Studio Solution Group（以下簡稱SSG）的負責人林威（Johnny Lin）代理購買948部外國影片，原授權金約2788萬2751美元，經過SSG包裹授權，浮報授權金4322萬5477美元，從中賺取差價1534萬2696美元，相當於近5億台幣，歷經高檢署3次調查，台北地檢署終於在第4度偵結並起訴張心望。

而全案纏訟多年，張心望在遭解職前，公司往來的電子郵件和文件存檔等證據卻遭人刪除，調查因而困難重重，台北高等法院2024年4月判決張無罪確定、全案定讞，也在電影圈引發譁然。

▲威望董事長陳主望（左）發現張心望涉及侵占後，2012年與母公司威望控股公司董事長張孝威（右）一同召開記者會，但5億侵占案因罪證不足，張獲判無罪。

威望公司對判決難以接受，表示張在威望任職期間，涉嫌背信案不計其數，並強調本案違法事證明確，張心望卻暫時可以逃過法律制裁，將聲請檢方繼續偵查、另行起訴，相信他最終一定會受到法律制裁。

車庫娛樂回應表示，APP沒有取消會員的時間限制，消費者可以直接取消，並強調公司內部沒有個資外洩問題，在警政署的公告上，同期也有許多影城上榜，恐是合作廠商外洩，此外，張心望與觸電網負責人和昆汀涂沒有私人糾紛，至於他在網路上被攻擊，則是該帳號擁有者所為，與公司員工無關，一切依法行事，並交由司法判決。

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