【廣編】台灣星展銀行整併周年！稅前盈餘創歷史新高、首獲台灣最佳國際銀行肯定

▲星展銀行（台灣）推出「Trust your Spark 相信自己」品牌活動並舉辦北高單車挑戰。

圖、文／台灣星展銀行提供

星展銀行（台灣）在完成整併一周年之際，公布今年上半年整體稅前盈餘達新台幣29.5億元，創下歷史新高。排除整併相關一次性的費用項目後，稅前盈餘為新台幣37.8億元，較去年同期成長2.7倍。同時，星展銀行（台灣）也首度榮獲《歐元雜誌》評選為「台灣最佳國際銀行」。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，整併後的星展在台灣穩居星展集團第三大市場，並進一步鞏固亞洲戰略布局。他看好台灣市場的潛力，並表示星展將善用數位優勢及亞洲區域連結經驗，協助有意加速東南亞布局的客戶拓展業務版圖。消費金融處處長孫可基則指出，整併後的星展已經完成大規模換卡，並躍升為第六大發卡行。他表示，星展將持續深耕高端財管市場，並積極開發偏好數位且高消費力的新富階層。

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此外，星展銀行（台灣）也將持續投資於系統平台，並導入人工智慧、機器學習等科技，以提升技術與數位韌性。同時，星展也將重啟儲備幹部計畫，並不定期招募優秀人才。最後，星展銀行（台灣）也將持續投入綠色金融、實踐節能減碳，承諾將投入新幣10億（新台幣240億元）透過星展基金會推動社會共融，希望能夠「照亮當下，點亮未來」。