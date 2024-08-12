【廣編】台灣星展銀行迎整併周年！推「Trust your Spark 相信自己」北高單車挑戰

▲星展銀行（台灣）推出「Trust your Spark 相信自己」品牌活動並舉辦北高單車挑戰。車隊於8月9日自內湖大港墘公園出發，預計於8月13日抵達高雄。

圖、文／台灣星展銀行提供

迎接整併周年，星展銀行（台灣）特別舉辦「員工感恩週」，感謝員工過去一年來的齊心努力付出，同時發起「齊心協力 踏向未來」挑戰活動，由總經理黃思翰號召30餘位員工，騎自行車從台北一路南下高雄，象徵星展台灣跨越整併周年挑戰、邁向更好的未來。星展銀行也推出全新品牌活動「Trust your Spark 相信自己」，希望激勵大家不論在工作或是生活，都能不忘最初的理想，傾聽內心、活出真正的自己。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，自2022年初宣布整併以來，員工們便全心投入艱鉅任務，從合併前弭平產品與系統流程差異、透過實際演練確保資料轉換順暢，到合併後攜手度過初期挑戰、完成緊湊的信用卡轉換同時推動內部文化融合，每一個環節都仰仗大家堅持信念、同時團結合作。在整併屆滿一周年之際，期望結合「Trust your Spark 相信自己」精神，藉由北高單車挑戰提醒自己不忘初心，持續打造更好的星展台灣。星展台灣自行車隊於8月9日上午自內湖大港墘公園出發，預計用5天的時間騎行約470公里，途中將造訪位於台北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等9縣市共12家分行，除了對第一線服務的員工表達感謝和敬意，更展現星展深耕台灣的承諾。

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接下來，星展也將以「Trust your Spark 相信自己」為主題，推出一系列攜手企業客戶夥伴成就信念的品牌故事，並舉辦結合AI技術的趣味線上活動，邀請大家勇敢傾聽內心、相信自己，實現渴望達成的目標、創造改變。