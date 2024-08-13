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英國女王親授勳章慘被退回　約翰藍儂抗議信件曝光！240萬高價賣出

史上最偉大歌手森77　英國一個決定他怒退女王親授勳章

▲披頭四樂團主唱約翰藍儂退回女王勳章，抗議英國涉入奈及利亞內戰。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

紀錄電影《天生女王》精采描繪英國女王伊莉莎白二世的傳奇人生，女王在位時每年授勳名單眾所矚目，包括007男星丹尼爾克雷格、前首相布萊爾、擴大同志權利的保守黨黨魁梅傑，甚至她的媳婦卡蜜拉獲此榮銜都興奮不已。但即使獲得女王授勳人人稱羨，依然有人膽大包天「退回女王勳章」，那就是「披頭四樂團」主唱、「史上最偉大的歌手」約翰藍儂。

有「史上最有影響力搖滾樂團」美譽的「披頭四樂團」，是由約翰藍儂、保羅麥卡尼、喬治哈里森、林哥史達等4人所組成。他們出身英格蘭西岸的海港城市利物浦，1962年以「披頭四」發表出道單曲。作品張張大賣，火紅人氣延燒至美國，更擴散至全世界，其人氣超越音樂領域，甚至成為社會現象。

史上最偉大歌手森77　英國一個決定他怒退女王親授勳章

▲出身英格蘭西岸城市利物浦的披頭四樂團被認定是史上最偉大樂團，除了音樂外，他們所代表的文化、哲學深深影響後世。（海鵬提供）

其曲風是以美國黑人藍調節奏，加上白人搖滾樂為基底，並由成員包辦作詞、作曲，再加上演奏實力，因而闖出屬於他們的一片天。歐美與日本年輕族群不只喜愛披頭四的歌曲，還仿效團員的髮型或服裝，甚至人生哲學。披頭四是第一個引發這種全民現象的團體，靈魂人物約翰藍儂個人專輯銷量更破千萬，被《滾石》雜誌選為「史上最偉大的歌手」。

但在電影《天生女王》中，卻提及約翰藍儂為抗議英國涉入奈及利亞內戰等行動，致函英國女王伊麗莎白二世，並退回女王於1965年因為「賺取外匯有功」而頒贈給他的「員佐勳章」（MBE），藉此抗議英國涉及奈及利亞內戰、造成上百萬人死亡，同時也反對英國支持美國在越南的戰爭，並向歌迷表示：「在戰爭中殺人而獲得的勳章，與透過音樂感動世界所獲得的勳章，究竟哪個才是對的？」該勳章連同約翰藍儂寫給英國女王伊麗莎白二世的親筆抗議信，竟在47年後在拍賣會上人人爭搶，並以6萬英鎊（約240萬台幣）高價賣出。

史上最偉大歌手森77　英國一個決定他怒退女王親授勳章

▲約翰藍儂曾親筆寫下抗議信給女王，反對英國介入奈及利亞內戰，並退回勳章。（海鵬提供）

曾以賣座電影《新娘百分百》揚名全球的導演羅傑米契爾，以章節方式呈現女王各個人生階段所發生的巨大變化，遺憾的是，米契爾在完成《天生女王》混音後突然過世。一年之後，伊莉莎白女王辭世，更使該片成為絕響。《天生女王》，將於8月16日上映。


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