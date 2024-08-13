彰監五星級「鐵窗牌蛋黃酥」8／22開賣　今年大降價原因曝

▲彰化監獄儒林工坊的月餅供不應求。（資料圖／彰化監獄提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

號稱史上最難買的彰化監獄儒林工坊「鐵窗牌月餅」，曾創下8.5萬顆1天完售紀錄，去年加碼到9萬顆，仍造成瘋搶熱潮，昨日獄方貼出公告，將於8月22日起僅開放民眾電話訂購，獄方每年依據採購招標辦理，2022年原物料大漲，蛋黃酥調漲10元，今年經典蛋黃酥每盒10顆裝價格比去年降20元，預計8.5萬顆開放訂購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

距離中秋節還有35天，不少烘焙業已經開始賣蛋黃酥，由於蛋黃酥必須用到的鹹鴨蛋漲價，奶油、麵粉和豆沙內餡及基本的人事開銷也全部提高，不少知名糕餅店扛不住，一顆蛋黃酥飆到60元- 80元，直逼便當價。

彰化監獄儒林工坊研發的烘焙月餅產品「蛋黃酥」，有五星級主廚配方及烘焙師加持，年年造成搶購熱潮，內餡鹹蛋黃採用在地新鮮直送，美味芬芳又鹹香、烏豆沙餡健康減糖不膩口；古早味「綠豆椪」內餡添加現炒滷肉及減糖綠豆沙餡，並提供葷食、素（蛋奶素）食兩種美味選擇。

今年經典蛋黃酥降價售出，10顆裝400元、6顆裝250元，至於素食綠豆椪則一盒6入200元，獄方表示，雖然原物料都調漲，鹹鴨蛋也跟著漲，但依據招標採購辦理，今年價格調降，1盒經典蛋黃酥10顆裝1顆約40元，為維持新鮮品質，每日採限量製作方式，今年開放85,000顆，僅限電話預購模式（訂購電話：04-8964800分機128或136）或上彰化監獄臉書https://www.facebook.com/profile.php?id=100070185804746查詢。