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社會 社會焦點 保障人權

幫受刑人帶48違禁品！驚見面膜、除毛膏　彰化監獄2管理員慘了

▲彰化監獄。（圖／翻攝自臉書）

▲彰化監獄。（圖／翻攝自法務部矯正署彰化監獄）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化監獄戒護科廖、詹姓管理員，2年前受蔡姓收容人所託，夾帶行動電話、乳清蛋白粉、體重計、香菸、玫瑰火山泥專業面膜皂等48項違禁物品進入監獄，檢方調查後依涉貪汙罪嫌起訴，由於詹、廖2人在檢警發現犯行前就主動自首，加上並未牟取不法利益，彰化地方法院審理後，判處兩人免刑，蔡姓受刑人及妻子，則被分別判處1年9月及1年6月，全案還可上訴。

判決書指出，蔡男因為成立社群媒體群組，找來辣妹拍攝裸露影片並向會員收費，被依兒童及少年性剝削條例判刑2年4月確定，2022年3月8日入彰化監獄執行，4月11日至9月8日入住「正舍」(新冠隔離舍房)。

詹男及廖男先後於2022年4月至9月，調到「正舍」擔任夜勤管理員，蔡男利用與其妻子接見機會，要求將預先準備好的物品，包裝後分批寄送至監獄附近的超商，請詹男前往收取後再帶回舍房。不僅如此，蔡又從夾帶手機內到蝦皮購物買物品，要求妻子付款，再由廖取貨、甚至自網路商店代購香菸及乳清蛋白粉等商品，並夾帶入監。離譜的是，蔡男透過廖姓管理員拿到iPhone7 Plus後，嫌收訊不好，又透過廖姓管理員換取剛上市的iPhone11 Pro。

▲彰化監獄有確診者足跡。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲2022年3月底彰化監獄有確診者足跡無法辦理接見。（資料圖／記者莊智勝翻攝）

廖男於9月8日，將他平時吸食「雲絲頓」香菸，放置在監獄置物櫃內，任由蔡旻廷自行取用，被監所人員察覺有異，於111年9月8日、9日至收容人房舍進行突襲安全檢查，並在正舍及正舍工作桌、浴廁等公共區域，查獲蔡男持有非監獄內所販售的物品及違禁物品。

這些夾帶購買物品從沐浴乳到行動電話、乳清蛋白粉、體重計、香菸、玫瑰火山泥專業面膜皂、浴室除霉噴霧、除毛膏、Google Chromecast with Google TV 4代 四代媒體串流播放器、電動鼻毛修剪器、還有膠黏拖把、iPhone 11 Pro手機、Brita濾心片等等近50項物品。

詹、廖2人協助帶物品，未收取費用，期間廖也曾因其父親緊急開刀，向蔡借5萬5千元，廖在庭訊時稱，還沒開始還錢，就發生事情，並禁止與相關人士接觸，本想預定年底領年終獎金時還清款項。

案發後詹、廖2人主動到法務部廉政署中部地區調查組自首，並揭示蔡男夫妻夾帶未經申請的物品及違禁物品等圖利犯行。法官審酌認為，廖男立身為監獄管理員，未能謹守分際，違背職務為受刑人夾帶物品，甚而有金錢往來，然而無從證明有受賄、行賄，而且自首犯罪，將詹、廖2人判決免刑。至於蔡及妻子，分別被依公務員圖利罪，判處有期徒刑1年9月及1年6月，全案還可上訴。

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