英研究：頂尖執行長賺1年「超過員工畢生血汗錢」　最高薪CEO是他

▲薪資差距問題成為許多經濟學家的關注焦點。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國智庫「高薪中心」（High Pay Centre）最新研究發現，該國頂級企業首席執行長（CEO）的年收入，已超過普通員工的畢生薪資。其中最高薪CEO是阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）的蘇博科（Pascal Soriot），去年年收入為1685萬英鎊（約新台幣7億元）。

「高薪中心」長期關注經濟不平等的原因與結果。根據其最新研究，英國富時100指數（FTSE 100）成份股公司CEO的年薪中位數，2023年達到419萬英鎊（約新台幣1.7億元），不僅是該國全職勞工薪資中位數的120多倍，也是有紀錄以來最高值，與去年相比成長了2.2%。

FTSE 100是富時集團根據倫敦證交所「百大公司」表現所發布的股票指數，不僅被視為英國經濟指標，也是歐洲最重要的股票指數之一。

「高薪中心」報告還顯示，FTSE 100成份股公司之中，最高薪CEO是AZ的蘇博科，他已經連續第2年榮登榜首，2023年薪資達1685萬英鎊，此數字不僅比前一年的1530萬英鎊（約新台幣6.3億元）更高，更是英國全職勞工年薪中位數的482倍。

研究人員認為，頂尖企業在最高收入者身上「過度支出」，導致經濟體系欠缺資金，替更廣大的勞工族群加薪。

智庫主任希爾德亞德（Luke Hildyard）解釋，執行長與更廣泛勞工的巨大薪資差距，可能成因包括工會成員數下降，低階勞工在企業決策參與度低，把投資者利益置於員工、消費者、供應商與其他利益相關者之上的企業文化等。他直言，「儘管這些發展對於頂層人士非常有利，但是否符合國家利益，非常值得懷疑。」