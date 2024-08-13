新北大貨車司機違停吃宵夜　外送員騎車撞車尾「頭部重創慘死」

▲外送員撞上違停大貨車，頭部重創喪命 。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容／新北報導

新北市泰山區今天（13日）凌晨發生死亡車禍！一輛大貨車凌晨3時16分違停在新五路上，一名34歲外送員騎車沿新五路一段往新莊方直行，直接撞上大貨車尾，外送員頭部重創當場失去意識，到院前死亡，詳細肇事原因，仍待警方釐清。



據了解，30歲的宋姓大貨車駕駛將車輛違規停在新五路一段外側車道後，下車享用吃宵夜。凌晨3時16分，魏姓外送員騎乘機車以極快的速度沿新五路一段直行，猛烈撞上違停大貨車尾部。強大的衝擊力導致魏男頭部重創，當場失去意識，倒地不省人事。





現場情況十分慘烈，魏男的機車幾乎全毀，車身卡在大貨車尾部無法移動，地面上有大量血跡，機車零件及魏男的鞋子等物品四散車底。警消趕抵現場時，發現魏男已無呼吸心跳，立即將他送往輔大醫院急救，最終因傷勢過重宣告不治。



警方初步調查顯示，大貨車駕駛宋男並無酒駕情事，而騎士魏男是否有酒駕情況尚待進一步檢測確認。據悉，魏姓騎士家住台北市，事發時外送袋內空無一物，是否在送餐途中發生意外仍待調查。魏男的父親在得知兒子不幸身亡後，立即趕往輔大醫院見最後一面，見到兒子後悲痛欲絕。



大貨車駕駛宋男對於自己的違停行為導致騎士死亡感到震驚，情緒低落。全案將依過失致死罪移交新北地檢署偵辦，肇事原因仍在進一步調查中。