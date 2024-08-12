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社會 社會焦點 保障人權

粗心男錢包放車廂蓋就開走...7萬元隨風飄！民眾沿途撿送警所

▲專案小組調閱監視器影像，發現有部自小客車右轉時掉落紙鈔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲專案小組調閱監視器影像，發現有部自小客車右轉時掉落紙鈔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名簡姓男子日前晚間19時前往花蓮縣玉里鎮光復路上超商購買物品，結帳後要上車時卻將錢包放在小客車行李箱蓋上，渾然不知的簡男便一路南下返回富里鄉住處，途中紙鈔滿天飛舞、散落一地，所幸民眾發揮拾金不昧美德，將地上紙鈔拾起並送交玉里分局玉里派出所。

當天晚間19時30分，有三位民眾不約而同來到玉里派出所，紛紛表示撿到數量不等的千元及百元鈔票，值班員警受理後先是確認金錢總額，點交時察覺這些鈔票摸起來似乎沒有皺摺，像是剛從ATM中提領出來，再從拾獲地點研判，失主可能一路南下行駛。

▲專案小組調閱監視器影像，發現有部自小客車右轉時掉落紙鈔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲監視器畫面看出鈔票掉落地點及民眾撿拾鈔票。

避免失主損失慘重，分局長黃靖堯得知後立即指示玉里所成立專案小組迅速調閱沿線監視器影像，發現有部自小客車行經中正路右轉光復路時有掉落紙鈔，並從車牌中查詢其電話號碼。

▲專案小組調閱監視器影像，發現有部自小客車右轉時掉落紙鈔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

當員警正要打電話時，簡姓男子突然慌張來到派出所，表示自己7萬多的錢財不翼而飛，這些金錢是自己剛從提款機所提領，是要發給員工的薪資，急需警方的協助。

此時員警向簡姓男子表示。有民眾拾獲到掉落的錢財，失主聽聞後喜出望外，很感謝民眾的善舉及警方不辭辛勞的熱心服務。

玉里分局長黃靖堯表示，呼籲民眾對於自身的錢財物品應提高警覺，妥善保管才能避免憾事發生，同時也感謝民眾在拾獲金錢後即時送到警察機關，方便同仁迅速受理並協助找到失主！
 

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