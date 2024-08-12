外商加快撤離中國？　Q2直接投資淨流出148億美元

▲外資對中國直接投資淨流出金額創新高。（圖／取自CFP）

記者陳香菱／綜合報導

中國國家外匯管理局最新統計資料顯示，今年第二季外商對中國直接投資減少了148億美元（約新台幣4791億元），這是自1998年公布統計資料以來的第二次淨流出，超越了2023年首次負成長時淨流出的121億美元（約新台幣3917億元）。

官方數據顯示，今年第二季「中國對外直接投資」金額創歷史新高，增加到708億美元（約新台幣2.3兆元），比在2015年第四季，中國企業對外大量併購風潮時的666.2億美元（約新台幣2.1兆元）還要高。

「中國對外直接投資」在2016年達到歷史最高點的2,164億美元（約新台幣7兆元）；2023年為1,855億美元（約新台幣6兆元）；2016-2023年平均每年為1,627.9億美元（約新台幣5.2兆元），而今年上半年已高達1,090億美元（約新台幣3.5兆元），整年金額可能會創歷史新高。

中國在改革開放後，一直吸引外資入駐，直到2022年中國最大經濟城市上海進行封控，開始對經濟造成了極大影響，根據資料顯示，封城經濟成本就超過1,500億人民幣（約新台幣6,543億元），預估上海經濟損失佔GDP的20%。

美國智庫「美國外交關係協會」（CFR）資深研究員賽瑟（Brad Setser）指出，數據顯示外資企業不再對中國進行再投資，而是盡速將所獲得的利潤移出中國。

不過，近期仍有不少美國企業高管到北京進行對談，其中包含高盛、星巴克、漢威聯合國際、Nike等公司。中方希望美中貿易全國委員會能夠發揮重要作用，鼓勵美國企業抓住中國提供的機會，從而實現合作與發展的雙贏。