台電不供電給北部AI大廠　藍委質疑：賴清德不是要平衡區域經濟？

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台董董事長曾文生9日表示，為減緩輸電瓶頸，桃園以北地區5百萬瓦（MW）以上資料中心已不再核准供電，要求高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」。對此，國民黨立委許宇甄直言，曾文生打臉民進黨政府一直說的台灣不缺電，實際上卻是缺電，且北部地區缺電缺很大，因此被排除在AI設廠的競爭隊伍，但這對北部未來發展非常不公平，不是好的治國策略。

許宇甄說，台電一直強調台灣不缺電，但實際上卻是北部缺電，南部要看天決定電力夠不夠用。以本週為例，8月4、6、7日都出現供電吃緊黃色燈號，會造成這個問題，都跟錯誤能源政策有關，賴清德在總統府召開氣候變遷委員會，強調要務實面對穩定供電課題，但是要怎麼解決卻又不講清楚，只會玩弄文字遊戲，讓台灣變成缺電家園，賴清德應該講清楚未來各項能源配比數字，不要整天講空話欺騙全國民眾，更不該讓人民一直陷在缺電恐慌之中。

許宇甄指出，各縣市都在爭取國際AI大廠設廠，以促進地方經濟發展，增加在地就業機會，但是台電董事長曾文生卻直接將北部判定出局，他認為「北部缺電」，難以供AI投資，曾文生打臉蔡政府、賴政府一直說台灣不缺電，實際上卻是缺電，而且北部地區缺電缺很大！北部因此被排除在AI設廠的競爭隊伍之外，這對北部未來發展非常不公平，不是好的治國策略。

許宇甄質疑，北部無法讓AI設廠，不禁讓人懷疑，賴清德為了平衡區域經濟發展，才不願意放棄非核家園主張？讓北部用電缺口越變越大，才能否決北部大投資方案？最快解決北部缺電問題的作法，就是修改錯誤能源政策，尊重國人以核養綠的決定。2018年全民公投通過以核養綠，賴清德就是不願意配合修正法規，難道不是民進黨非核家園意識形態、反核幽靈在作祟？如果賴清德不敢自己做決定修改蔡英文的錯誤政策，可以邀集朝野政黨領袖，召開能源國是會議，一起共同面對解決民進黨意識形態的大難題。

許宇甄表示，台電公司估計未來三年，我國面臨巨大的供電壓力，屆時的夜間電力備用容量率僅約7至8％，只要同一時間有多部機組歲修或故障，供電將立即由充裕轉為緊澀。會造成夜間供電吃緊的原因，不就是因為晚上沒有太陽嗎？太陽能發電不僅貴，還無法當作基載電力使用，這些額外成本都是全民買單，明明讓核二、核三延役就能解決的事，賴清德政府就是不做，到底是在怕什麼？怕綠友友沒得賺？

許宇甄批評，能源議題正如賴清德所說，絕對不是簡單的「反核」或「擁核」的「是非題」。但是現在是誰將能源議題一刀切，將核能當作是非題在作答？當半導體與AI產業擴增後，將進一步出現大量用電需求，經濟部評估每年用電需成長2-3%，如果電力開發沒跟上，或是太陽突然不給力，我們就會面臨缺電危機，缺電對經濟民生所造成的衝擊巨大，也影響北部經濟產業發展，賴清德應該謹慎面對。

許宇甄強調，今年4月後出現經常性停電、跳電狀況，已造成民眾對政府穩定供電承諾失去信心，明年5月核三廠2號機停機後，夜間發電最穩定的基載電力將完全消失，民眾眼下所面臨的問題不是淨零碳排，而是缺電危機。賴清德政府當務之急，不應再糾結非核家園神主牌，而是儘速修正錯誤能源政策，不敢獨自決定，就讓朝野政黨一起承擔。

