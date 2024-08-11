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大陸 大陸焦點 特派現場

陸孩童破解「防沈迷系統」　調查：77%用長輩個資玩遊戲

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲大陸針對未成年人制定了「防沈迷」政策。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近年針對兒童、青少年制定了嚴格的網路遊戲「防沈迷」政策，限制未成年人每周只能遊玩3小時，連寒暑假也不放寬。不過，有調查卻發現，有將近8成的未成年人會冒用家中長輩的個資來登入遊戲，破解「防沈迷系統」的限制。

根據《經濟觀察網》報導，北京青少年法律援助與研究中心的《縣域未成年人網絡消費調研報告》發現，每周五、六、日和法定節假日，每天玩遊戲時長超過1小時的未成年人佔比超過80%，明顯超過了「防沈迷系統」規定的時間。

雖然政策規定未成年人必須實名認證，但調研報告發現，有77%以上的未成年人會使用別人的個資來登陸遊戲，其中，56.6%的未成年人會用父母的個資來認證、12.8%會使用爺爺奶奶的個資、5.7%會使用別的親屬的資訊，還有1.4%是使用淘寶代認證。

該份報告在河北、貴州、江西、安徽、陝西、山東6個省的8個縣城進行，這也意味著，實施3年的「防沈迷系統」在某些地區已經接近失效。

一名周末、假日每天遊戲時間超過12小時的貴州初中生透露，他會在手機中提前輸入父母的姓名和身份證號，需要刷臉的時候再和父母說，「有份學習上的問卷需要你們刷一下臉」，這樣父母就在不知情的情況下刷了臉。

▲夜間10時至早晨8時不得為未成年人提供遊戲服務。（圖／CFP）

河北的一名高中生也提到，父親和奶奶都不識字，看不懂她在用手機做什麼，起初她在系統中填入自己的身份證號，但發現遊戲被平台限制使用時長，於是她背下了父親的身份證號，每次登錄新遊戲，都填父親資料，之後不再受限制。

報告發現，大部分未成年人採用的策略都差不多，父母對學校的要求往往會無條件支持，這就導致未成年人打著學校的名義「坑蒙拐騙」。另外，還有一些未成年人的實名認證來自兄姐、或是年齡相仿的親戚，這些親戚本身也有玩遊戲，願意幫忙自己的玩伴認證。

不過，遊戲公司也並非沒有採取反制，一名高中生表示，早期的認證介面沒有任何遊戲提示詞，很容易騙過媽媽，但後來的認證多了一行字，提示家長不要幫未成年人刷臉，媽媽看到以後就拒絕刷臉了。

不過，該名高中生也，過了幾周，她找到新辦法，把那行提示字擋住，媽媽就又刷臉了。

遊戲業人士表示，遊戲公司並不希望未成年人玩遊戲，因為從未成年人身上賺不到錢，反而會帶來無盡的麻煩，「我們已經盡可能改進系統，但實名認證失效的責任，家長也應該承擔。」

最近幾年，遊戲公司財報中公布的未成年人數量逐漸遞減，騰訊遊戲的未成年人遊戲時長佔比，從2020年的6.4%降到2021年的0.7%，2023年更進一步降至0.4%。不過，由於很多未成年人不是使用自己的個資登陸遊戲，也不會出現在統計數據中。

一名媽媽表示，她的孩子喜歡玩遊戲，之前也曾偷用奶奶的個資來玩遊戲，但她今年幫孩子報名游泳課之後，發現孩子對遊戲沒那麼渴望了，「小孩子精力都很旺盛，需要消耗掉。」

該名媽媽也說，未成年人玩遊戲的行為應該被管理，但也不能管得太嚴苛，她的孩子玩不到正規遊戲時，會偷偷玩一些不需要實名認證的劣質小遊戲，對身心更加不利。

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