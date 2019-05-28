大陸兒童節前夕　21家影音平台推出「青少年防沈迷系統」

▲「抖音」的防沈迷系統已試點一段時間。（圖／視覺中國，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「六一」兒童節前夕，包含騰訊、新浪、愛奇藝、優酷在內的21家主要網路影片、短影片平台在國家網信辦的要求下，推出「青少年防沈迷系統」，對青少年的使用時段、服務功能、在線時長，以及訪問內容做限制。

大陸國家網信辦指出，在網信辦的統籌指導下，西瓜視頻、好看視頻、全民小視頻、嗶哩嗶哩、秒拍、波波視頻、看了嗎、微視、A站、美拍、小影、梨視頻、第一視頻、微博等14家短影片平台，以及騰訊視頻、愛奇藝、優酷、PP視頻等4家網絡影片平台，在「六一」兒童節到來前，統一上線「青少年防沈迷系統」。加上先前試點營運的抖音、快手、火山小視頻平台，已有21家主要網絡影音平台上線「青少年防沈迷系統」。

國家網信辦提到，在總結前期測試營運經驗的基礎上，擴大了「青少年防沈迷系統」覆蓋範圍，除了全面覆蓋短影片平台，還首次將主要長影片平台納入防沈迷體系，實行統一標準，進一步提升青少年保護力度。

▼「嗶哩嗶哩」先前在那斯達克上市。

國家網信辦介紹，進入青少年模式後，所有網絡影片用戶使用時段、服務功能、在線時長均受限，只能訪問「專屬內容池」。在「專屬內容池」中，長影片平台重點選擇弘揚愛國主義、宣揚英雄人物的優秀電影、電視劇；短影片平台側重為青少年提供課程教學、書法繪畫、親子教育、人文歷史、傳統文化、手工製作、自然科普等寓教於樂的優質內容。

國家網信辦指出，青少年防沈迷試點工作開展2個月以來，約4.6億短影片用戶每日收到青少年模式彈窗提示，5260萬人次訪問青少年模式引導頁，「由於各個平台技術研發能力存在差異，青少年防沈迷系統需要依靠用戶自主選擇才能發揮作用，在利用大數據分析、人工智能、人臉識別等技術主動發現未成年用戶方面存在不足，內容池建設也需要不斷優化。」

國家網信辦還說，全面推行「青少年防沈迷系統」，得到了各主要平台的積極響應和充分配合，各平台將上線防沈迷系統作為履行社會責任的重要機遇和舉動，主動加入防沈迷體系。

國家網信辦強調，將指導組織相關平台加大技術研發力度，不斷提高對疑似青少年用戶識別的精準度，加強內容建設，生產供給更多青少年喜聞樂見的優質內容，「與此同時，國家網信辦將繼續擴大青少年防沈迷系統覆蓋範圍，把網絡直播等行業納入該系統，匯集社會各方力量，共同為青少年健康成長營造良好的網絡空間。」