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社會 社會焦點 保障人權

前男友另結新歡！她上包養網站「幫新任徵乾爹」　判刑4月再賠30萬

▲性愛,性感 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄女盜用前男友新歡的照片到包養網站找乾爹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子和羅姓女友分手後，另交了新的女友小愛（化名），羅女得知後氣憤難平，於是從臉書、IG上擷取小愛的相片後，發到包養網站上，幫小愛徵求乾爹，後來劉男和小愛發現經常收到莫名其妙要求包養的訊息，報警才查出原來是羅女背後搞鬼，氣得提告，法院審理後，判羅女徒刑4月，得易科罰金，民事部分則判羅女應賠償兩人共30萬元。

判決指出，劉男和羅女原本是男女朋友，後來因故分手，羅女飽受情傷之苦，過了沒多久，羅女竟發現劉男又交了新女友小愛，氣憤難平，於是想辦法報復。

羅女先在臉書、IG上擷取的小愛的4張照片，隨即跑到包養網站上貼文，表示「為單身大學在學學生」、「沒接的話可能在上課，也可以從instagram直接私訊我」、「期待短期約會模式，小小願望是喜歡有人接送的感覺，喜歡的話可以先打電話聽聽我聲音唷」，曖昧的表示希望找包養的乾爹。

後來小愛果然接到許多乾爹的訊息，都表明希望能夠包養她，讓小愛備受困擾，告訴劉男後，兩人決定報警協助，警方根據包養網站上的電腦IP位址，循線找到羅女，並將她移送起訴。

法院審理時，羅女坦承犯行，也表示願意和劉男、小愛和解，但兩人卻不願意原諒，法官審酌羅女無前科，素行尚可。年紀尚輕，因感情糾紛而情緒不穩，衝動失慮犯行，動機尚非極為惡劣，因此依違反個人資料保護法判處她徒刑4月，得易科罰金定讞。

民事部分，劉男和小愛共提告求償500萬元，法官審酌兩人的受害程度後，判應賠償30萬元，可上訴。

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