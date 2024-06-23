烏龜暴斃懷疑是姊夫幹的　小姨子怒潑屍水下場曝

▲烏龜示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名女子小紅（化名）和姊姊、姊夫比鄰而居，但雙方感情不睦，前年5月底，小紅發現養的烏龜突然暴斃，懷疑是姊夫所為，於是找姊夫理論，儘管姊夫否認，但小紅還是氣得將烏龜屍水往姊夫身上潑，事後姊夫提告，法官審理後，依強暴污辱罪判徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，小紅和姊姊、姊夫比鄰而居，而且還共用2樓的露台曬衣，但平時老死不相往來，2022年5月29日23時許，小紅發現飼養在露台烏龜死亡，懷疑和姊夫有關，於是在露台對著姊姊家大小聲，姊夫聽到後出來察看，兩人爭吵了起來。

小紅愈想愈氣，竟持裝有烏龜屍水的水桶朝姊夫上半身潑灑，姊夫也急著大叫「為什麼要潑我！？」於是用手壓住小紅，阻止她繼續潑灑，這時姊夫的兒子也出來察看，才把雙方勸開。

事後雙方互告，姊夫獲檢察官不起訴處分，小紅則被依妨害名譽罪嫌起訴。

法院審理時，小紅否認犯行，辯稱當時她背對姊夫朝下水孔傾倒烏龜屍水，姊夫站得太近才被屍水濺到，而姊夫衣服濕了是因為他對自己施暴而重心不穩、跌落在露台的荷花池所致，她並無刻意朝姊夫潑灑屍水。

但法官根據露台上的監視器畫面及證人的證詞，認定小紅的確有對姊夫潑烏龜屍水，因此依強暴污辱罪判小紅徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。