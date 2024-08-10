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「希望兒童合唱團」奪歐五項金獎！將排灣族歌謠帶往世界

記者許敏溶／台北報導

來自屏東瑪家鄉的排灣族女孩蘇昕，小學時因愛玩成績不太理想。小三加入「希望兒童合唱團」，在老師引導下，學會時間管理，今年順利考上文藻外語大學德文系，她參與的合唱團，今年夏天在斯洛伐克國際青年音樂節、維也納世界和平合唱節，一共拿下5個金獎，把排灣族的歌謠及特殊吟唱帶往國際，也讓她更有自信。

「希望兒童合唱團」是由原任教於屏東佳義國小的蔡義方，為長期陪伴瑪家鄉排灣族孩子的學習，用歌唱找回自信、用音樂翻轉人生，所設立的合唱團。2012年用排灣族語「希望」PUZANGALAN，成立「希望兒童合唱團」，不只帶著孩子唱歌，也幫助孩子找到人生的曙光，跳脫貧窮的循環。

12年來，希望兒童合唱團多次站上世界的舞台，代表台灣出國表演和比賽，今年夏天榮獲「奧地利維也納第13屆和平音樂節」青少組金獎，以及「斯洛伐克第9屆國際青年音樂節」青少組、聖樂組、民謠組、青年組4大金獎，今天則在信誼基金會以天籟美聲為父親高歌，演唱曲目包括方文山寫的「阿爸」等11首歌。

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▲▼「希望兒童合唱團」在歐洲奪取5大金獎後，今天在信誼演出，為父親高歌。（圖／記者許敏溶攝）

▲「希望兒童合唱團」在歐洲奪取5大金獎後，今天在信誼演出，為父親高歌。（圖／記者許敏溶攝）

信誼基金會董事長張杏如指出，偶然機會欣賞到有「台灣最美的歌聲」之稱的「希望兒童合唱團」演出，被合唱團的用心感動，這群孩子未來也許不會在音樂上發展，卻可從音樂出發，唱出自信和成就感，所以信誼從2017年起，長期贊助孩子學雜費及教師鐘點費，支持培育這群有潛力的孩子持續學習，用行動支持、鼓勵這群用歌聲翻轉人生的孩子們，感受生命的喜悅與勇敢向上、努力不懈的情懷。

今年剛錄取文藻外語大學德文系的蘇昕，就是一個典型代表。蘇昕坦言，在進入合唱團之前，因為愛玩導致成績不理想，加入合唱團之後，在老師教導下，懂得時間管理，該玩就玩，但該唸書就一定要唸書，而且過去自己比較內向，加入合唱團後，讓自己更有自信，也願意多交朋友，很感謝合唱團帶給自己的正向改變。

蘇昕也提及，7月赴歐洲比賽時，印象最深刻是在斯洛伐克的比賽，當天一個早上要比三首歌，大家還要在10至15分鐘內換衣服，因為時間太趕，大家都很緊張、壓力很大，還好大家拿出努力練習的成果，最後獲得金獎。

蘇昕也透露一個小秘密，在比賽現場時遇到中國隊，當時希望合唱團就坐在中國隊前面，但中國隊成員卻不認識他們，以為他們是來自東南亞，還用英文問好，直到他們用中文回答，對方才知道合唱團是來自台灣。

▲▼「希望兒童合唱團」在歐洲奪取5大金獎後，今天在信誼演出，為父親高歌。（圖／記者許敏溶攝）

▲希望兒童合唱團今天在信誼演出方文山寫的「阿爸」等11首歌。（圖／記者許敏溶攝）

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