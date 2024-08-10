烏克蘭最大規模跨境攻擊！　俄機場Su-34、Su-35不保

▲烏克蘭軍隊位在東北方城鎮蘇梅，鄰近俄羅斯邊境城市庫斯克。（圖／路透社）

記者黃聖庭／編譯

烏克蘭進攻俄羅斯西部的庫斯克（Kursk），部隊駐守已過4天，俄羅斯國防部表示，正在「繼續擊退」敵軍，聲稱過去24小時內，烏軍損失超過280人，但該數字尚未得到獨立驗證。

烏克蘭軍隊已經深入俄羅斯境內超過10公里，這是2022年2月俄烏戰爭爆發以來，基輔方面最大規模的跨境進攻，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說，讓莫斯科必須感受到遭入侵的後果。

▲烏克蘭BMP-1步兵戰車。（圖／路透社）

根據BBC報導，庫斯克戰鬥區域鄰近一座核電廠，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）呼籲各方採取措施，避免造成嚴重放射性核事故。

▲俄羅斯邊境居民，被迫撤離至安全區域。（圖／路透社）

烏克蘭軍方表示，夜間他們成功摧毀俄羅斯境內一個軍事機場的彈藥庫，距離烏克蘭邊境超過350公里，是Su-34、Su-35和米格-31戰機的駐地。俄羅斯當地官員表示，由於能源設施發生爆炸，已經宣布進入緊急狀態，附近四個村莊的居民正在撤離。

▲烏克蘭小鎮遭轟炸。（圖／路透社）

在烏克蘭進攻後數小時，俄羅斯也對烏克蘭東部頓內茨克地區前線進行打擊，毀壞多棟住宅建築、商店以及十多輛汽車，造成至少14人死亡，43人受傷。

