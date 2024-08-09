卓榮泰赴吳詩儀家麵館　與選手視訊喊話：全台灣都是你們的靠山

▲行政院長卓榮泰赴拳擊好手吳詩儀家中麵館用餐。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

2024年巴黎奧運賽事進入尾聲，行政院長卓榮泰9日特別到拿到奧運銅牌的拳擊女將吳詩儀家中經營的麵店用餐，並透過越洋視訊慰勉吳詩儀與拳擊國手陳念琴，以及舉重好手郭婞淳的教練。卓也說，知道選手一定會有很多給自己的壓力，「但請別擔心，全台灣人都是你們的靠山，一起為你們集氣加油！」

「最遙遠的距離，應該是明明那碗雞湯麵距離很近，但是想吃吃不到吧！」卓榮泰9日在臉書分享，這陣子我心心念念的願望終於實現，2024巴黎奧運，奮力為我國爭光奪下一面銅牌的拳擊國手吳詩儀 ，一家人經營的雞湯麵店是內湖在地名店，今天到店裡恭賀詩儀的姊姊、爸爸跟媽媽，然後一起視訊跟詩儀說聲謝謝以及加油打氣。

卓榮泰說，在視訊裡，還有「吳琴戰隊」的另外一位成員、一樣為我國奪下一面銅牌的拳擊戰將陳念琴，還有柯教練（詩儀的教練）以及林教練（婞淳的教練）。卓說，謝謝你們的努力，所有人都辛苦了，務必要好好休息，好好保重身體。

卓榮泰表示，每一位在這次奧運奮戰努力過的選手們，請大家務必好好休息，此刻國人只擔憂及希望你們的身體與心理都健健康康，希望高強度的訓練及比賽所帶來的舊傷與新傷都能早日恢復，因為接下來你們還有很長的路要走，政府會陪著大家一起往前走。

「發展運動，我們還有非常多的工作要一起做，但那些回家再說！」卓榮泰期許即將上場的選手們，他知道一定會有很多給自己的壓力，「但請別擔心，全台灣人都是你們的靠山，一起為你們集氣加油！」