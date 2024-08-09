比臉還大的巨無霸大湖尊梨上市　汁多甜美夏日品嚐消暑聖品

▲大湖尊梨進入盛產季，農會今天舉行梨王競賽，果農參賽巨無霸尊梨，有些體型比成人臉還大。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

比臉還是大的梨子上市囉！苗栗縣大湖地區農會今天（9日）舉辦年度尊梨評鑑會，共有76組梨農競爭梨王頭銜，每顆梨重量超過26台兩，巨無霸體型比成人的臉還要大，視覺震憾感十足。農會表示，目前正是高接梨盛產季節，大湖出產的水梨品質優異，甜脆多汁，正是夏天清涼消暑的水果，歡迎採購大湖水梨，當做伴手禮。

大湖鄉水梨種面積約280公頃，年產量約7千公噸，目前主要銷售的品種以新興梨、甘露梨為主，種植的水梨甜脆多汁，農會、鄉公所自2012年推出「大湖尊梨」全新品牌上市，獲得市場極大廻響。農會表示，目前市價每台斤100~130元。

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縣府輔導大湖尊梨維持優質的品質，每年補助大湖地區農會辦理尊梨果品評鑑競賽，希望提升果農的栽植技術，擴大市場佔有率。今天的水梨評鑑，參賽平均單顆果重需達26台兩以上，評鑑委員依平均果重、果品外觀、果型、風味、糖度等，評選出18位獲獎果農，獲獎果農明天在大湖酒莊前廣場接受頒獎。

得獎名單如下：

第一名吴兆烘；第二名黃榮政、田貴輝、徐震浩、楊月梅、徐智恆、李美璘和葉芸秀等7人；第三名徐源基、劉翰鐘、賴嘉龍、彭啟賜、張玉麗、鄭國忠、張世習、呂秀枝、 鄧雙明和吳金源等10人。