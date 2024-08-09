　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比臉還大的巨無霸大湖尊梨上市　汁多甜美夏日品嚐消暑聖品

▲大湖尊梨進入盛產季，農會今天舉行梨王競賽，果農參賽巨無霸尊梨，有些體型比成人臉還大。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲大湖尊梨進入盛產季，農會今天舉行梨王競賽，果農參賽巨無霸尊梨，有些體型比成人臉還大。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

比臉還是大的梨子上市囉！苗栗縣大湖地區農會今天（9日）舉辦年度尊梨評鑑會，共有76組梨農競爭梨王頭銜，每顆梨重量超過26台兩，巨無霸體型比成人的臉還要大，視覺震憾感十足。農會表示，目前正是高接梨盛產季節，大湖出產的水梨品質優異，甜脆多汁，正是夏天清涼消暑的水果，歡迎採購大湖水梨，當做伴手禮。

大湖鄉水梨種面積約280公頃，年產量約7千公噸，目前主要銷售的品種以新興梨、甘露梨為主，種植的水梨甜脆多汁，農會、鄉公所自2012年推出「大湖尊梨」全新品牌上市，獲得市場極大廻響。農會表示，目前市價每台斤100~130元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大湖尊梨進入盛產季，農會今天舉行梨王競賽，果農參賽巨無霸尊梨，有些體型比成人臉還大。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲大湖尊梨進入盛產季，農會今天舉行梨王競賽，果農參賽巨無霸尊梨，有些體型比成人臉還大。（圖／記者楊永盛翻攝）

縣府輔導大湖尊梨維持優質的品質，每年補助大湖地區農會辦理尊梨果品評鑑競賽，希望提升果農的栽植技術，擴大市場佔有率。今天的水梨評鑑，參賽平均單顆果重需達26台兩以上，評鑑委員依平均果重、果品外觀、果型、風味、糖度等，評選出18位獲獎果農，獲獎果農明天在大湖酒莊前廣場接受頒獎。

▲大湖尊梨進入盛產季，農會今天舉行梨王競賽，果農參賽巨無霸尊梨，有些體型比成人臉還大。（圖／記者楊永盛翻攝）

得獎名單如下：
第一名吴兆烘；第二名黃榮政、田貴輝、徐震浩、楊月梅、徐智恆、李美璘和葉芸秀等7人；第三名徐源基、劉翰鐘、賴嘉龍、彭啟賜、張玉麗、鄭國忠、張世習、呂秀枝、 鄧雙明和吳金源等10人。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
韓女射擊手突痙攣昏倒！送醫畫面曝光
認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷
碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法
巨雷擊中！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　畫面曝光
快訊／國家警報再響！大雷雨灌4縣市
比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手
獨／收孫安佐禮物「開心到狂親」　孫鵬驚喜：很開心
快訊／信義區怪手4樓高墜落！　駕駛受困搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肌肉男大生GG長滿小肉瘤「變成玉米串」　抽血確診愛滋秒崩潰

快訊／3地升級豪雨　18縣市持續豪大雨特報　　

增到137kg不只拚金！郭婞淳「盼1突破」　網感動：是舉起整個台灣

沒達低消「只能站路邊吃」他怒投訴！　南機場水餃名店回應了

快訊／國家警報再響！大雷雨灌4縣市　　

國健署預告禁止加味菸27種添加物　業界憂衍生黑市問題

快訊／雨區再擴大「18縣市豪大雨特報」　大雷雨襲2地　

比臉還大的巨無霸大湖尊梨上市　汁多甜美夏日品嚐消暑聖品

全紅嬋「成功光環」後面　矢板明夫：有成千上萬個悲慘故事

快訊／大量雷雨帶集結「大雷雨轟6地」　國家警報狂響　

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

肌肉男大生GG長滿小肉瘤「變成玉米串」　抽血確診愛滋秒崩潰

快訊／3地升級豪雨　18縣市持續豪大雨特報　　

增到137kg不只拚金！郭婞淳「盼1突破」　網感動：是舉起整個台灣

沒達低消「只能站路邊吃」他怒投訴！　南機場水餃名店回應了

快訊／國家警報再響！大雷雨灌4縣市　　

國健署預告禁止加味菸27種添加物　業界憂衍生黑市問題

快訊／雨區再擴大「18縣市豪大雨特報」　大雷雨襲2地　

比臉還大的巨無霸大湖尊梨上市　汁多甜美夏日品嚐消暑聖品

全紅嬋「成功光環」後面　矢板明夫：有成千上萬個悲慘故事

快訊／大量雷雨帶集結「大雷雨轟6地」　國家警報狂響　

必勝客限時「買1送1」快收！一次爽吃筆管麵+起司咔滋餅

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」　供應屋台點心與關東煮

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

郭子乾力挺拳擊好手林郁婷　再挺吳鳳要網友將心比心

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

F-22戰機抵達中東！　美國防部：若遭攻擊會保護以色列

婁峻碩跟陳念琴有私交「上場前都聽他歌」　奪牌祝賀訊息曝光！

肌肉男大生GG長滿小肉瘤「變成玉米串」　抽血確診愛滋秒崩潰

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

都不敢開冷氣！夏季電費一來他大崩潰「快跟租金一樣貴」

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

生活熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

台南雷雨多地區積淹水　市長臉書被「放假」洗版

新手媽花8800找最強命名師！見2組名傻眼

挪威郵輪奮進號「傳遊客落海」業者證實

即／魏德聖向郭台強道歉！果子電影發道歉聲明

南海海槽不排除「規模9強震」　專家示警：海嘯會影響台灣

突被比X手勢！下秒鏡頭「林郁婷1堅強舉動」暖哭了

快訊／雨彈升級「15縣市豪大雨特報」　警戒到入夜

王齊麟甜曝：她與李洋女友同一天生日

金牌戰前大彩蛋！林郁婷「跟媽媽長一樣」

快訊／雨區擴大「17縣市豪大雨特報」　大雷雨轟3地

月薪35K！首度招考「行政清潔隊員」

更多熱門

相關新聞

午餐食客／比臉大鍋貼限量100份

午餐食客／比臉大鍋貼限量100份

比臉大的鍋貼哪裡找？午餐妹偷偷告訴你，中和「楊家麵食水餃館」有在賣！每到用餐時間，小店裡的20多個座位，總被聞香而來的饕客擠到滿滿滿。最知名的巨無霸鍋貼，只見老闆娘把鍋貼拉長到15公分後，立刻放到鍋子裡去煎得金黃酥脆。

關鍵字：

大湖尊梨大湖地區農會甘露梨比臉大

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面