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苗栗三灣前鄉代陳光洋涉賄選！收押52天判無罪　刑事補償41萬

▲苗栗三灣鄉民代表會前資深鄉代陳光洋夫婦，遭指控賄選被收押，雙雙獲判無罪，聲請刑事補償獲准 。（圖／翻攝陳光洋臉書）

▲苗栗三灣鄉民代表會前資深鄉代陳光洋夫婦，遭指控賄選被收押，雙雙獲判無罪，聲請刑事補償獲准 。（圖／翻攝陳光洋臉書）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉民代表會前資深鄉代陳光洋，前年轉換跑道競選三灣鄉長時，跟妻子曾鈺雁遭檢舉涉嫌賄選、各被羈押各52天，選戰結果陳落選、夫婦被起訴；但全案經法院審理，夫婦無罪確定。陳光洋夫妻不甘多年從政清白受損，高接梨園荒廢，請求刑事補償，苗栗地方法院判決以4000元折算1天，夫婦可獲賠41萬6千元。

陳光洋、曾鈺雁訴訟指出，夫婦常年經營高接梨栽種30多年，陳更是曾任6屆三灣鄉民代表，2022年陳參選三灣鄉長競選期間，夫婦被指控涉嫌拿2萬元現金給林姓選民賄選；苗栗地檢署指揮偵辦，認涉犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，同年11月19日向苗栗地院聲請羈押獲准，夫婦被收押禁見至去年1月9日才交保獲釋，陳光洋最終落選，檢方依違反《公職人員選舉罷免法》將夫婦起訴。

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗三灣鄉民代表會前資深鄉代陳光洋夫婦，遭指控賄選被收押，獲判無罪後聲請刑事補償獲准。（圖／記者楊永盛攝）

賄選案刑事部份，合議庭法官認為全案僅有林姓選民單一證述，而且林姓選民在警詢、偵查及法院的供述，對於陳光洋夫婦何時、何地交付賄款，事後有沒有向陳回報等關鍵點，林的供述不一致、證詞有明顯瑕疵，難以認定陳光洋夫婦有犯行，一審判決無罪；案經檢方上訴二審台中高分院仍被駁回，陳光洋夫婦無罪確定。

雖然刑事無罪確定，但陳光洋夫婦不甘無端被羈押52天，自覺人格和清白嚴重受損，遭羈押期間適逢高接梨嫁接期，進口梨穗無法嫁接、缺乏管理導致高接梨園荒廢影響隔年收成，損失超過300萬。

▲苗栗三灣鄉民代表會前資深鄉代陳光洋夫婦，遭指控賄選被收押，雙雙獲判無罪，聲請刑事補償獲准 。（圖／翻攝陳光洋臉書）

▲苗栗三灣鄉民代表會前資深鄉代陳光洋夫婦，遭指控賄選被收押，雙雙獲判無罪，聲請刑事補償獲准 。（圖／翻攝陳光洋臉書）

陳光洋自認長期為地方服務，從政資歷豐富、選情看好，栽種的高接梨年年都得獎，是績優產銷班，卻在選前遭羈押而以些微票數落敗，致使其參政權及選舉經費嚴重損失；而陳妻主張無任何犯罪前科，無端遭羈押，嚴重傷害清譽及精神上痛苦，夫婦皆請求以5000元折算1日為支付補償。

法官審酌陳光洋夫婦受羈押時的年紀（陳64歲、曾63歲）、智識程度、羈押天數、羈押期間所受財產和精神上損害、名譽減損暨自由受拘束的程度，依刑事補償法第6條第1項規定，認定均以4000元折算1日支付補償為適當，准予補償各20萬8000元，全案仍可上訴。

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