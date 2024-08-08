見機車鑰匙沒拔直接偷騎走　被攔查他認了：要騎去台大校園散步

記者邱中岳／台北報導

台北市警局中正二分局泉州街派出所在巡邏時，見到1名機車騎士面容渙散，立刻上前將機車騎士攔下盤查，但過程中男子神情慌張，警方才追問機車車主是誰、與車主是何等關係，男子坦承，行經南機場夜市周遭，發現路邊停車格的機車鑰匙沒拔，所以才牽來代步，準備要去台大校區散步。

警方調查，42歲的蕭姓男子，在日前前往北市中正區南機場夜市，發現1台機車停在機車格鑰匙還插在車上，所幸直接將機車騎走，但是行經汀洲路一段、泉州街口，被泉州街派出所所長陳薪、警員吳東霖發現面容渙散、車速頗快，2人立刻上前將蕭姓騎士攔下盤查。

▲北市警所長與警員巡邏，見男騎士（紅圈）行跡可疑，立刻騎車上前將人攔查。(圖／記者邱中岳翻攝）

但是蕭姓騎士配合警方受檢沒有酒駕問題，但是對於警員輸入車號追問車主與蕭的關係，蕭姓騎士卻說不出口，最後才向警方坦承，在南機場夜市偷走鑰匙沒有拔的機車，本來想去台大校園散步，但沒想到半路就被警方攔下。

▲北市警方當場抓到偷車賊，偷車男子坦承犯行，原本想騎去台大校園散步。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後也通知車主前往領取遭竊的機車，車主接獲通知才知道機車被偷，也立刻前往拿回機車，並感謝警方協助，中正第二分局呼籲：民眾停放機車時，務必將龍頭鎖上，確實拔鑰匙，貴重財物自己保管，才能避免宵小光顧。