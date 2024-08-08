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現金、房車和鑽石！　各國「奧運金牌選手」獎勵比一比

▲▼巴黎奧運女子4x100公尺自由式接力賽，由澳洲隊奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運女子4x100公尺自由式接力賽，由澳洲隊奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎7日綜合外電報導

國際奧林匹克委員會（IOC）雖然不會向2024巴黎奧運的獲勝者頒發獎金，但有許多國家和地區都會向運動員提供豐厚獎勵，以期他們能夠在國際舞台為國爭光。

除了財務方面的獎賞，還有許多不同於現金的各類獎勵，包括免除義務兵役、贈送汽車、乳牛、公寓，甚至還有免費食物配送。

在台灣，為鼓勵國手們努力奪得獎牌，奧運金牌每人可領2000萬元獎金，銀牌、銅牌分別為700萬元、500萬元；如果選月領，金牌12.5萬元、銀牌為3.8萬元、銅牌2.4萬元，而基礎主流運動包括田徑、游泳與體操以現行獎金加碼1.5倍。各縣市也加碼發給獎勵金。

一枚奧運獎牌，究竟能為其他國家地區的運動員帶來哪些獎勵，以下是法新社彙整的資料。

香港
港鐵向在巴黎奧運摘金的擊劍好手江旻憓和張家朗頒發香港地鐵系統的終身車票，並承諾將向所有其他獎牌得主提供相同的獎勵。

香港賽馬會也向個人項目金牌得主提供600萬港元（約新台幣2517萬元）獎金。

此外，連鎖健身房PURE也將為出戰巴黎的35名香港運動員提供終身會員資格；香港國泰航空表示，所有獎牌得主將能在一年內免費搭乘商務艙旅行。

▼ 瓜地馬拉29歲選手魯阿諾（Adriana Ruano）在巴黎奧運奪得女子不定向飛靶金牌。（圖／路透）

▲▼ 瓜地馬拉29歲選手魯阿諾（Adriana Ruano）在巴黎奧運奪得女子不定向飛靶金牌。（圖／路透）

新加坡
新加坡泳將斯庫林（Joseph Schooling）在2016里約奧運寫下歷史，在游泳男子100公尺蝶式爆冷擊敗美國「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），勇奪金牌，叫車服務Grab為他和他的家人提供為期一年的免費交通服務，他與一名盲人按摩師和一名帕運泳將共享這項服務。

此外，新加坡航空公司（Singapore Airlines）向他提供100萬飛行里程，而政府則為每位金牌得主提供100萬新幣（約新台幣2462萬元）獎金。

韓國
任何成色的奧運獎牌，都可以讓韓國運動員免除18個月的義務兵役。在韓國，所有身體健全的男性必須在28歲前服兵役。

在亞運勇奪金牌也能享有相同福利，足球明星孫興慜（Son Heung-Min）率領韓國隊於2018年雅加達亞運摘金後，如願獲豁免兵役。

在2021年東京奧運，韓國6名射箭運動員包攬了5枚金牌中的4枚，在背後資助韓國射箭隊的現代汽車公司（Hyundai）贈送汽車給這些運動員作為獎勵。

波蘭
在個人項目獲得金牌的運動員將獲得25萬茲羅提（約新台幣206萬元）的現金獎勵、一套兩房公寓、一顆鑽石、一幅畫作和一張度假券。

銀牌和銅牌得主也能獲得豐厚現金和其他獎勵。

印尼
3年前在東京奧運贏得金牌的印尼羽球女雙波利（Greysia Polii）與拉哈育（Apriyani Rahayu）據報獲得房地產開發商贈與的新房子，而一家連鎖肉丸餐廳的老闆也給予兩人各一家分店。

印尼安塔拉通訊社（Antara）報導，拉哈育家鄉東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）的政府還給了她5頭牛、一塊土地和一棟房子。

還有媒體報導說，國營企業PT Pegadaian承諾贈送兩人3公斤黃金。

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）表示，她們可以在全國5處旅遊勝地享受免費假期。

▼林是見（中）在巴黎奧運射箭女子團體賽為南韓奪下金牌。（圖／達志影像）

▲▼林是見（中）在巴黎奧運射箭女子團體賽為南韓奪下金牌。（圖／達志影像）

約旦
約旦運動員高希（Ahmad Abu Ghaush）在里約奧運跆拳道男子68公斤級決賽中，為約旦摘下史上第一枚奧運金牌後，約旦奧委會給了他10萬第納爾（約新台幣458萬元）獎金，他的教練拿到約5萬第納爾。

高希還獲得許多當地企業提供的其他獎勵和禮物，包括汽車和名錶，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah Ⅱ）則授予他最高平民榮譽。

菲律賓
菲律賓舉重選手狄亞士（Hidilyn Diaz）在東京奧運贏得了菲國史上第一枚金牌後，收到了房地產等豐厚好禮，還被晉升為菲律賓武裝部隊上士。

菲律賓奧委會主席杜連迪諾（Abraham Tolentino）告訴法新社，他曾自掏腰包，向獎牌得主贈送房屋和土地。

馬來西亞
在巴黎奧運奪得首枚金牌的運動員不怕會餓到，因為配送和運輸公司Grab承諾提供一年的免費外賣訂單。

政府表示，他們還將獲得一輛奇瑞（Chery）休旅車以及房地產開發商Top Residency提供的一套豪華公寓。

印度
印度選手邱普拉（Neeraj Chopra）在東京奧運標槍項目摘金後，除了可在一年內無限次免費搭乘靛藍航空（IndiGo）旅行，還能得到一輛全新七人座休旅車。

 

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