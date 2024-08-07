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花蓮阿兵哥不假離營「人間蒸發47年」　家屬聲請死亡宣告獲准

▲彰化林男花蓮服役失蹤47年。（圖／翻攝自Google Map.）

▲彰化林男花蓮服役失蹤，家屬向轄區溪州分駐所報案協尋。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉一名林姓男子1978年時在花蓮豐濱鄉服役，不假離營，失蹤期間高齡71歲林母還曾為了兒子，前往時任立委翁金珠服務處陳情，希望國防部能徹底調查，但事後仍無下文，如今林男人間蒸發長達47年，不管透過健保、勞保投保資料、入出境紀錄，都無法得知其下落，他的弟弟只好忍痛向法院聲請死亡宣告。

全案發生於1978年間，林男於當年在花蓮豐濱鄉服役，9月24日銷假返回軍營，隔天家屬便接獲軍方電話，指林不假離營，林男家人焦急萬分，但四處尋找，都沒有林的下落。

失蹤17年後1995年10月27日，高齡71歲林母抱著「生要見人，死要見屍」的決心，向當時立委翁金珠陳情，案發後也曾與林男同梯的11名同袍聯繫，但大家都避而不談，由於此案疑雲重重，儘管家屬希望國防部展開調查，但答案依舊石沉大海，林依然人間蒸發。

林男失蹤至今長達47年，若還在世已經60多歲，弟弟忍著悲痛，拿著彰化縣警察局北斗分局溪州分駐所受（處）理案件證明單，向法院聲請死亡宣告。

法院調調取失蹤人健保、勞保投保資料、入出境紀錄，均無法得知林男下落，或證明他仍生存，加上林已失蹤超過7年且生死不明，因此同意林弟的聲請，宣告林死亡。

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