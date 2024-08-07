手機回收新制明年上路！環境部：業者須協助銷毀個資、提供優惠

▲環境部公布手機回收法制化草案，明年元旦起，手機製造與販售業者要負起回收責任。（圖／新北市環保局提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣在2022年手機回收率僅12%。環境部為促進資源循環並提高舊手機回收率，今（7日）公布回收草案，透過手機回收法制化，要求手機製造、輸入及販賣業者負起回收責任，包括業者須協助消費者銷毀個資並提供優惠，讓回收行動能夠持續進行，並提高手機回收及手機租賃、舊機買回或維修等循環服務比例，希望在2026年能達成15%的循環率目標，草案預計在2025年1月1日上路。

台灣年銷售500萬支手機，為了促進資源循環，鼓勵民眾回收廢手機，自2019年起訂定每年10月為手機回收月。但根據環境部統計，2022年手機回收率僅12%，雖然是歷年新高，卻仍有努力空間。

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為了提高回收率，環境部循環署在今天預告「應標示分類回收標誌之行動電話製造、輸入業範圍及其他應遵行事項」草案，預計與歐美等國同步，將手機回收規定法制化，要求手機製造、輸入及販賣業者負起回收的責任，讓手機能回收後能再循環，也期盼業者提出手機租賃或維修等循環服務。

環境部指出，手機零件含有許多化學元素，回收能減少大量新材料開採及減少碳排。而根據循環署調查，超過5成民眾將舊手機閒置在家，沒有拿出來回收，進一步調查其原因包括不知道回收點、缺乏回收獎勵，以及擔憂個資外洩。

為解決國內手機回收困境，循環署表示，透過「應標示分類回收標誌之行動電話製造、輸入業範圍及其他應遵行事項」草案，在和手機品牌商及販賣業者座談，將過往手機回收是採宣導性質、鼓勵民眾回收，未來透過手機回收法制化，要求手機製造、輸入及販賣業者負起回收責任，包括業者行動電話製造業、輸入業者，必須在營業場所內設置廢行動電話回收設施，提供消費者回收廢行動電話優惠，並採取適當銷毀或防範措施，避免洩漏廢行動電話儲存的個人資料。

環境部表示，希望透過法制化，讓回收行動能夠持續進行，並提高手機回收及手機租賃、舊機買回或維修等循環服務比例，希望到2026年時，能達成15%的循環率目標，預計在明年元旦正式上路。