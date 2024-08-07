王昶模仿「無挑戰苦笑」自嘲！傳神表情台人笑噴　親曝感情狀況

▲王昶在直播上模仿自己的苦笑表情，讓許多台灣粉絲笑了出來。（圖／翻攝Threads）



記者柯振中／綜合報導

中國羽球男雙「梁王組合」十分受到兩岸民眾歡迎，其中王昶隨時臉上都掛著笑容，讓許多粉絲覺得十分討喜。梁偉鏗7日揪王昶一起開直播，解答了許多粉絲的疑惑，其中王昶更是模仿自己沒有挑戰權時的苦笑表情，讓台灣粉絲笑不停。

梁偉鏗7日在社群軟體「小紅書」上開直播，與加拿大籍選手董星宇連線聊天，過程中3人談到奧運村的伙食，瞬間都露出了難以言喻的笑容。

董星宇先是吐槽，他第一批進入選手村，2周內幾乎沒有吃過不一樣的食物，每天吃的都相同。董星宇指稱，選手村裡的雞肉非常硬，但牛肉又特別軟，「生的哈哈哈哈」，呈現出了2種極端。而王昶、梁偉鏗似乎是深有同感，臉上露出了耐人尋味的笑容。

▲被問到奧運選手村的伙食如何時，王昶、梁偉鏗都露出了耐人尋味的笑容。（圖／翻攝微博）



這時王昶回應，巴黎奧運的選手村有個好處，就是不會吃壞肚子，不管怎麼吃都不會有胃不舒服的感覺，相比之下，先前在四川成都集訓時，因為食物太辣、吃得太多，有時候會胃不舒服。梁偉鏗則是在旁補充，因為成都的食物太香、吃得太多，才出現這種情況。

▲被問到是否有女朋友，王昶、梁偉鏗都坦言「有有有」。（圖／翻攝微博）



此外，在與麟洋配對決的第三局當中，王昶曾發起挑戰，卻發現自己的挑戰機會已經沒了，於是露出了不可置信的苦笑。而他也在直播中模仿自己，自我嘲笑的方式讓許多台人笑翻，還有人將片段截圖了下來，發佈在Threads上，瞬間引起廣泛回響。

在直播當中，王昶、梁偉鏗被詢問是否有女友，2人則是大方回應「有有有，女朋友一定有」，王昶更是向粉絲說「別想了啊，女朋友、有女朋友的。」