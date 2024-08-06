明年「打詐」經費增4.8倍　住宅補貼200億元！租金補助75萬戶受惠

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德6日下午聽取行政院長卓榮泰報告「114年度中央政府總預算案」。他提到，國人關切的詐騙問題，打詐經費增加4.8倍；而居住問題，總預算特別增列撥補住宅基金，興辦社會住宅及住宅補貼200億元，預計明年租金補助，可由現在50萬戶，提高至75萬戶。

114年度總預算，歲入3兆1,534億元，歲出3兆1,325億元，整體預算的安排，秉持「量入為出」的原則，歲入歲出賸餘 209 億元，是109 年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘；另外，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率會下降，且還債金額達到1,415億元，是24年來最高。

在總預算中，以「社會福利」支出最高，其次是「教科文」支出，第三高是「經濟發展」支出，而第四是「國防預算」支出。

不過，在114年度總預算中，也特別針對國人關切的議題進行回應。賴清德指出，國人關切的詐騙問題，打詐經費比今年度，大約增加4.8倍，要精進運用網路科技，並且強化各項打詐措施；另外，也推動「永續提升人行安全計畫」，來改善道路品質和人行空間，打造「以人為本」的用路環境。

在解決居住問題上，賴清德表示，總預算特別增列撥補住宅基金，興辦社會住宅及住宅補貼200億元，預計明年，租金補助，可以由現在的50萬戶，提高到75萬戶。

在健康議題方面，賴清德誓言要打造「健康台灣」。賴清德表示，要推動「健康台灣深耕計畫」、以及「第五期國家癌症防治計畫」，並且規劃成立「癌症新藥基金」；另外也新增「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」、以及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，希望能夠減輕醫事人員的負擔，確保健保永續經營，提供國人更優質的醫療環境。