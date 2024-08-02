遭刺頸仍奮勇壓制脫逃人犯　新店戒治所管理員被讚：足堪楷模

▲法務部矯正署新店戒治所外觀。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

法務部矯正署新店戒治所1名收容人昨（1日）被戒護外出就醫，涉趁隙持利器偷襲管理員企圖脫逃，被管理員迅速反擊壓制，押回戒治所調查始末，傷者頸部與手部掛彩，幸無大礙，戒治所將協助後續醫療照護事宜，並蒐集相關事證，盡速將闖禍收容人移送地檢署追究刑責。

新店戒治所今（2日）發布新聞稿指出，本件收容人因皮膚問題，昨下午2點多由2位管理員戒護，外出到醫院就診，候診期間，這名收容人上完廁所，突然亮出1把利器，偷襲身旁范姓管理員頭頸處，范男迅速還擊，脖子和手部雖遭刺傷，仍奮勇壓制，阻止收容人脫逃舉動。

另位管理員立刻呼叫支援，戒治所緊急派遣支援警力趕到，范男當場就醫，幸未傷及要害，所方讓他先回家休養，昨下午4點多將闖禍的收容人押回所內調查、辦理違規嚴懲。

矯正署長周輝煌獲悉後，肯定新店戒治所管理員不懼危險、處置得宜，指示所方全力協助范男後續恢復與家庭照護事宜，並表揚范男堅守崗位、足為全體矯正人員楷模的英勇表現。

所方表示嚴正譴責任何暴力妨害公務行為，因這名收容人行凶時均在管理員戒護之下，所以沒交給警方送辦，收容人戒護外出前後都須搜身，所方將先查明這名收容人所用利器是在醫院廁所裡撿到，還是從何而來，蒐集相關事證後，盡快移送地檢署偵辦，追究刑事責任。