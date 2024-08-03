嘉義29歲男裝招牌觸電…搶救4天亡！姊哽咽控：冷氣師傅疏忽1步驟

▲嘉義一名29歲男子在裝設招牌時，不慎誤觸遭電擊，一度恢復生命跡象最終仍不治。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義一名29歲許姓男子日前在裝設招牌過程中，誤觸到室外冷氣機後遭電擊，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後雖一度恢復生跡，4天後依舊不治。家屬哀痛控訴，冷氣機正常來說不應有漏電情形，懷疑是冷氣師傅裝修不當造成悲劇，未來也一定會繼續追究責任。

回顧此案，許男7月29日上午跟著父親、二伯，至友愛路上一處房屋的3、4樓之間裝設招牌，過程中碰到一旁的冷氣室外機觸電，當場倒地失去呼吸心跳，救護人員到場接手CPR、並使用AED電擊三次等持續搶救，送往嘉基醫院後恢復生命跡象，惟情況一直不樂觀，最終家屬決定於8月1日拔管，搶救4天後宣告不治。

許男姊姊哀痛指控，該冷氣室外機在2021年裝設，當年安裝師傅未做接地線，導致室外機3年來都有漏電情況，致使弟弟不慎觸電。

許男姊姊哽咽說，當下弟弟都有依照正常程序，拿測電筆測牆體等處，確認沒有漏電才上工，且過去就算碰到室外機也都不曾有這種情形，沒想到這次卻不幸碰上，未來也會針對冷氣師傅疏忽部分究責。

最後，許男姊姊也想呼籲，提醒所有裝修招牌的工人，過程中要更加細心、注意安全，並注意所有可能會漏電、導電的東西，不要讓憾事發生。