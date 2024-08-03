觀光前瞻計畫補助案「近半撤銷或未完工」　發函地方催進度

▲觀光署編列超過65億元，推動為期4年觀光前瞻計畫，改善提升觀光基礎設施及旅遊環境。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署投入超過65億元，2021年起推動為期4年的觀光前瞻建設計畫，以促進觀光發展，但審計部最新報告指出，開放地方政府申請補助的區域旅遊品牌項目共核定52案，卻有21案已撤銷補助或未在期限內完工，直指未落實審查及考核。觀光署回覆，將加強地方列管，並持續督導。

疫情期間觀光不振，國內外旅客銳減，觀光署於2021年至2025年辦理「前瞻基礎建設－城鄉建設－觀光前瞻建設計畫」，總經費65億8500萬元，分成3項分計畫，包含國際魅力景區、區域旅遊品牌、台鐵車站美學與功能提升，以改善觀光設施基礎，打造友善旅遊環境。

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審計部近日公布總決算審核報告，指出觀光前瞻計畫先期規劃作業未盡確實，須費時補正財務修正計畫內容，又因補正資料未依規定估算計畫自償經費，經行政院要求須再行檢討修正，延宕執行期程，影響後續推展，以致部分的分項計畫進度落後，影響振興地方觀光的成效。

審計部也揭露，區域旅遊品牌補助計畫未落實審查作業，以致補助計畫審查通過後，因工程用地無法取得或規劃設計未臻嚴謹，耽延執行進度；復未落實督導考核業務，妥為擇選實地查訪補助案件。

審計部表示，2021年及2022年度核定地方政府申請的52案補助計畫（工程）中，有21案已撤銷補助或未於執行期限內完工，不利補助計畫原定效益的達成等情形。

對此觀光署回覆，研擬「區域旅遊品牌」補助案件申請須知，及啟動地方政府提案作業暨加速相關審查作業流程，另加強列管補助地方政府辦理案件執行情形，持續督導積極辦理，以有效達成計畫執行效益。

觀光署表示，為避免因用地取得影響計畫推動，將在函請地方政府提案時，增列土地使用及建築執照申請等相關規定，並加強及落實督導考核，施工進度落後達10%者發文催辦，進度落後20%者通知縣（市）政府首長協助督辦。