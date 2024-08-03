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IMF：預估中國2024年經濟成長率達5%

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

▲上海洋山深水港。（圖／路透社）

文／中央社記者李雅雯上海3日電

國際貨幣基金（IMF）發布中國2024年第4條款磋商報告。報告內容顯示，預估中國2024年全年經濟成長率為5%，2025年經濟成長率達4.5%，較今年4月預測，均上調0.4個百分點。

據第一財經報導，IMF於2日發布中國2024年第4條款磋商報告，報告內容作出上述表示。

報告提到，中國2024年經濟持續復甦，第1季國內生產毛額（GDP）成長率5.3%，私人部門消費快速反彈，成長率達9%，拉動經濟成長3.2個百分點。私人部門投資基本持平，製造業投資成長抵銷房地產投資下滑影響；公共部門消費和投資支撐經濟成長。

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

中國通貨膨脹率下降壓力持續，消費者物價指數（CPI）小幅反彈至正區間，仍處於低位，失業率穩中有降，勞動力市場整體疲軟；淨出口回升，重新成為拉動經濟成長的因素之一。

報告指出，中國從2020年起推動房地產行業去槓桿化，引導房企適應逐漸下降的住房市場需求，這些措施對於房地產行業的可持續發展性是必要的，應該繼續實施。

2024年以來，中國人民銀行（央行）採取降息和下調存款準備金率等寬鬆貨幣政策，在目前低通膨和產出缺口為負的情況下，進一步適度降息將有助於支持私人部門投資和消費復甦。

中國國家統計局最新統計數據顯示，中國第1季GDP成長率5.3%、第2季GDP成長率4.7%；經過初步計算，今年上半年GDP成長率5.0%。中國政府工作報告將今年全年經濟成長目標設於5%左右。

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