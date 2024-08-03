超重鐵門突脫軌！「45度傾斜坍塌」砸死3歲女童　奪命瞬間曝

▲印度一名女童遭脫軌掉落的鐵門砸中致死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度最近發生了一起恐怖意外，3歲半女童吉里賈（Girija）與友人玩耍時，因為鄰居家的推拉式鐵門突然掉落，砸在她身上，導致這名小女孩身受重傷，送院後被宣告死亡。

據《印度時報》報導，這起意外發生於7月31日下午4點時30分。當時，吉里賈正與其他孩子玩耍。這時，鄰居家的小男孩突然將家裡的推拉式鐵門打開，讓一名推著自行車的男童進入，然後就趁著吉里賈和另一名女孩走過來時，作勢要將住家的推拉式鐵門關上，不讓2人入內。

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#Pune: A tragic incident occurred in Colony No. 2, Ganeshnagar, near Bopkhel, Pimpri Chinchwad, Pune, where a minor girl lost her life as a gate fell on her on Wednesday (31st July 2024). The heartbreaking event was captured on CCTV.



https://t.co/u9ETMJ54bh — Crime Reports India (@AsianDigest) August 1, 2024

豈料，男童在拉門時，一個不小心竟讓鐵門脫軌脫落，巨大的鐵門順著入口處的斜坡往下傾倒，嚇得年紀較大的女童連忙閃避，但3歲的吉里賈卻因為逃避不及，被倒塌的鐵門砸中壓在底下。

目擊者表示，另一名死裡逃生的女孩立即跑去通知吉里賈的父母，而吉里賈的父親加內什（Ganesh）也迅速抱起吉里賈趕到附近的醫院搶救。可惜的是，加內什抵達醫院後，醫生當場就宣布吉里賈已經死亡。