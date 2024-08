超重鐵門突脫軌！「45度傾斜坍塌」砸死3歲女童　奪命瞬間曝

▲印度一名女童遭脫軌掉落的鐵門砸中致死。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

印度最近發生了一起恐怖意外,3歲半女童吉里賈(Girija)與友人玩耍時,因為鄰居家的推拉式鐵門突然掉落,砸在她身上,導致這名小女孩身受重傷,送院後被宣告死亡。

據《印度時報》報導,這起意外發生於7月31日下午4點時30分。當時,吉里賈正與其他孩子玩耍。這時,鄰居家的小男孩突然將家裡的推拉式鐵門打開,讓一名推著自行車的男童進入,然後就趁著吉里賈和另一名女孩走過來時,作勢要將住家的推拉式鐵門關上,不讓2人入內。

▼影片恐引發不適,請斟酌觀看。

#Pune: A tragic incident occurred in Colony No. 2, Ganeshnagar, near Bopkhel, Pimpri Chinchwad, Pune, where a minor girl lost her life as a gate fell on her on Wednesday (31st July 2024). The heartbreaking event was captured on CCTV.



https://t.co/u9ETMJ54bh