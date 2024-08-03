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女吃素10多年竟「嚴重中風」！醫推測原因：沒有其他危險因子

▲▼素食、蔬菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子長期茹素，卻罹患大中風，醫師推測原因，可能是維生素B12不足。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一名60歲女子長期茹素，先前因為嚴重中風到復健科復健，但沒有任何危險因子，讓復健科醫師王思恒感到相當奇怪。經過抽血，王思恒才推測，可能是因為維生素B12不足，導致體內的同半胱胺酸提高，讓體內容易有血栓。

王思恒在節目《健康好生活》分享，這名女子因為健康、宗教的因素，茹素10多年且不菸不酒，又沒有任何危險因子，不但血糖低、血壓低，體重也不高。

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不過，這名女子患有嚴重的中風，半邊手腳沒什麼力氣，所以到復健科病房來復健。經過抽血檢驗，王思恒發現，女子唯一一個紅字是「同半胱胺酸」，這項數值較高。

王思恒推測，可能是女子長期吃素，又沒有想到要補充B12，導致體內的B12不足，造成同半胱胺酸提高。而同半胱胺酸較高，容易造成體內有血栓，血管內比較容易有阻塞。

王思恒說，這些都是推測、不能完全確定原因，但因為女子無任何危險因子，因此他給予建議，未來還是要適當補充B12。

王思恒提到，老年人、素食者、酗酒者及消化道功能不佳者，是容易缺乏B12的族群，平常可能會容易疲勞，容易煩躁、憂鬱，嚴重時可能出現呼吸急促、心跳變快的情況，務必要留意。

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