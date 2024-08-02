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土耳其禁用IG　疑因為哀悼哈瑪斯領袖之死貼文被審查

▲▼Facebook,TikTok,Twitter,YouTube,Instagram,社群媒體。（圖／路透）

▲土耳其的Instagram用戶發現無法更新Instagram動態。（圖／路透）

文／中央社

土耳其電信監管單位今天封鎖了社群媒體Instagram，未提出任何解釋，疑似因為Instagram審查該國用戶哀悼哈瑪斯領袖之死的訊息。

法新社報導，土耳其訊息和通信技術局（BTK）在官網發文指出：「Instagram.com因為2024年8月2日的決議被封鎖」。但BTK沒有提供更多細節。

許多生活在土耳其的Instagram用戶透過社群平台X抱怨，稱他們無法更新Instagram動態。該情形經法新社記者查核後確認屬實。

此前，土耳其總統首席發言人阿爾通（Fahrettin Altun）7月31日曾嚴厲批評Instagram，指控該平台「阻礙用戶發表對烈士哈尼雅（Ismail Haniyeh）的哀悼訊息」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅於德黑蘭（Tehran）參加伊朗總統就職典禮後，7月31日遇襲身亡，以色列被視為始作俑者。哈尼雅生前是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的親密盟友。

根據當地媒體，在土耳其全國8500萬人口中，Instagram註冊用戶超過5千萬。

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