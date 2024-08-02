親揭「單手插口袋」原因！土耳其射手大叔輕裝上陣　全球爆紅

Turkey sent a 51 yr old guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal pic.twitter.com/sFKcsRzvrw — non aesthetic things (@PicturesFoIder) July 31, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其51歲射擊選手迪凱奇（Yusuf Dikec）輕裝上陣奪得巴黎奧運銀牌，比賽期間一手握槍、一手插口袋，看起來相當輕鬆自在，全球爆紅。如今他受訪時指出，在比賽期間之所以一手插進口袋，是因為這樣讓他在射擊時更有動力、也更加舒適。

CNN等報導，射擊選手大多會穿戴各式輔助配備，例如避免視線模糊、提高精準度的射擊眼鏡，以及保護耳朵的抗噪耳罩等，但迪凱奇只戴著一副普通黑框眼鏡、普通耳塞上陣，擊敗絕大多數的選手。在7月30日的比賽中，迪凱奇與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）在混合團體10公尺空氣手槍項目，以582分成績抱回銀牌。

迪凱奇輕裝上陣的這一幕讓他在全球爆紅，網友甚至還開玩笑稱這是「殺手」參加奧運。也有人大讚迪凱奇的強大氣場，看他站在奧運賽場上的樣子，就好像在自家後院一樣輕鬆。

迪凱奇接受土耳其電台Radyo Gol訪問時提到，大多數射擊選手只用一隻眼睛進行射擊，但他會用兩隻眼睛，「我相信用兩隻眼睛射擊會比較好，我做了很多研究，所以我不需要裝備」

▲迪凱奇說，大多數射擊選手只用一隻眼睛進行射擊，但他會用兩隻眼睛。（圖／翻攝自IG）

至於手插口袋的姿勢，迪凱奇說明，這個動作與美感沒有關係，「在射擊時這樣做讓我更有動力、感覺更舒適」，站姿則是為了讓身體保持平衡，集中注意力。

事實上，迪凱奇曾經就讀首都安卡拉的憲兵軍校，畢業後開始服役，最終晉升為土耳其國家憲兵隊高級准尉，自2001年投入射擊運動，此後在國內外比賽表現亮眼，憑藉數十年的射擊經驗與練習在2024巴黎奧運成功奪下銀牌。他也說，接下來會把目標放在2028年洛杉磯奧運，希望能獲得金牌。

▼迪凱奇透露，接下來會把目標放在2028年洛杉磯奧運，希望能獲得金牌。（圖／翻攝自IG）