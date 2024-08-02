土耳其女排根本名模團！25歲快攻手像女神下凡　主攻手是冰山美人

▲土耳其女排球員的顏值都很高。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／綜合報導

巴黎奧運會正如火如荼地展開，不過土耳其女子排球隊卻因為隊內球員都擁有超高顏值，吸引了網友們的注意，將她們封為「名模女團」，而在網上成為熱議話題。

社群平台X最近有網友注意到，土耳其女子排球隊的成員各個都擁有神仙顏值，女球員們都漂亮得像仙女下凡，其中快攻手古妮絲（Zehra Gunes）和主攻手芭拉甸（Hande Baladin）更是網友們重點關注的人物。

▲快攻手古妮絲的甜美笑容吸引了不少粉絲。（圖／翻攝自IG）

18號快攻手古妮絲今年只有25歲，但擁有197公分名模身高和極高顏值的她，以美貌攻陷了不少網友，讓其個人IG帳號累積了400多萬粉絲。古妮絲在場上主要擔任快攻和副攻位置，同時還是隊上主力，是實力與美貌兼具的最佳例子。

▲主攻手芭拉甸是冷艷的冰山美人。（圖／翻攝自IG）

與古妮絲青春活力的風格不同，古妮絲26歲的隊友芭拉甸則是一名冰山美人，擁有189公分身高的她，經常會在場上展現出冷艷氣場。作為主攻手的芭拉甸同樣也是土耳其隊的主力，而她的球星風範在奧運舞台上也吸引了120萬粉絲。

去年，古妮絲、芭拉甸與隊友們在世界女排聯賽上奪得冠軍，本次奧運的表現同樣備受期待。