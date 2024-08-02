陸8成跨境電商企業　看好下半年成長動能

▲跨境電商。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸今年上半年跨境電商出口額達1.22兆元，年增10.2%。大陸商務部2日表示，有八成的跨境電商企業看好下半年成長動能。

大陸商務部對外貿易司司長李興乾提到，從企業預期看，近期他們做了問卷調查，數據顯示接近八成跨境電商企業看好下半年的成長動能，將繼續堅持鼓勵創新、包容審慎的原則，專注在優化服務生態，及深化國際合作。

優化服務生態方面，李興乾表示，將落實跨境電商專項政策，支持跨境電商賦能產業帶發展，指導地方培育一批發展標竿，「我們會透過現場會等方式促進跨境電商綜試區之間進行經驗交流。支持跨境電商品牌培育。」

李興乾說，同時，也要發揮好地方性產業組織作用，提升產業自律水平，引導跨國電商企業合規經營，有序競爭，積極履行社會責任，「下半年，我們還要舉辦第136屆廣交會，就是『秋交會』，在秋交會上，我們會繼續設置跨境電商的專題展示區。

李興乾還說，他們將鼓勵中國的物流企業與東道國的寄送企業加強國際合作，尤其要加力提升跨境電商企業「最後一公里」的履約能力。

深化國際合作方面，李興乾說，將積極參與國際多雙邊談判，利用雙邊經貿聯委會、貿易暢通工作小組這些溝通機制，推廣我國跨境電商發展的經驗、做法、成效。大力發展「絲路電商」，支持跨境電商綜試區、產業與企業等各個層面都來積極開展國際交流與合作。

李興乾強調，他們鼓勵跨境電商平台拓展商品的品類與服務功能，既要支援主要面向C端的消費品電商平台健康發展，也支持主要面向B端的工業設備、半成品、零件電商平台創新發展。