　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

解剖確認內臟大出血！20歲屁孩虐殺小黑貓　最重關2年罰200萬

▲▼ 新北市一名20歲男子借住朋友家，將對方的小黑貓虐死 。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

▲ 新北市一名20歲男子借住朋友家，將對方的小黑貓虐死 。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

記者戴上容／新北報導

新北市驚現殘忍虐貓慘案！20歲的林姓男子借住朋友家中，涉嫌對三個月大的小黑貓Oreo施以暴行，最終導致小貓慘死。施虐男子辯稱自己因身體不適，僅輕輕揮手擊打小貓，新北市動保處於25日接獲報案並進行解剖，今稍早確認並公布「貓咪皮下及內臟大出血，肝臟嚴重破裂，此案為虐殺案」。

一位網友揭露這起殘酷虐殺事件。Oreo是其室友領養的小貓，年僅三個月。24日，室友因工作原因將Oreo帶至新租屋處，林男當晚借住。室友上班期間，林男獨自在家，隨後傳來Oreo死亡的噩耗。起初，林男矢口否認動手，他說發現貓屍體冰冷已確定死亡，不願帶貓去醫院檢查。直至原PO威脅，林男才於25日將貓送至醫院。

原PO痛心描述：Oreo的遺體躺在診療台上，獸醫輕觸其腹部，鮮血便從鼻孔噴湧而出，腹腔內出血嚴重。獸醫診斷，小貓遭受暴力重擊致死。此時，林男改口稱因身體不適被Oreo咬耳朵，僅輕輕揮了一下，並跪地磕頭道歉。

然而，寵物醫院獸醫發現，Oreo的肝臟碎成肉醬，從上腹部到腸子均有嚴重瘀血，虎牙非自然斷裂，證實其連續遭受強烈重擊，直至慘死。對此，新莊頭前派出所警員於7月25日對嫌疑人林男進行筆錄，筆錄中林男稱因貓咬而揮手，貓撞到櫃子。

新北市動保處於7月25日接獲動物醫院通報，接回貓進行解剖，今日稍早公布結果，確認「貓咪皮下及內臟大出血，肝臟嚴重破裂，是虐殺案」。

動保處補充，根據動物保護法第25條規定，故意使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失、肢體嚴重殘缺或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，並科罰金新台幣20萬元至200萬元。此外，根據同法第33-1條，規定不得飼養應登記之寵物及領養收容之動物。

▲小貓的虎牙非自然斷裂。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

▲小貓的虎牙非自然斷裂。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光
奧運性別爭議延燒！　川普、馬斯克加入戰局
凱米強襲虎航堅不停飛！員工住淹水飯店涉險上班　內部信曝光
快訊／高中籃球場火燒車　1人陳屍車內
快訊／國家警報響！大雷雨襲2縣市
快訊／射箭混團惜敗「大魔王」韓國！台灣組合無緣8強
快訊／「跨欄美少女」張博雅初登奧運　100公尺預賽11秒99
快訊／11歲女童遭浪捲走　宣告不治
新北男「性愛挑戰賽」騙砲6女　1人還吞精受罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭刺頸仍奮勇壓制脫逃人犯　新店戒治所管理員被讚：足堪楷模

獨／Toyz「2人3腳」卡囚車1分鐘　自爆要做手術求法官一件事

桃園男帶2幼女傳訊家人後失聯　警即刻救援找到人車力阻憾事

出軌超商老闆墮胎2次！人妻店員仍為他生2女　陸軍中校慘綠10年

凱米強襲虎航堅不停飛！員工慘住淹水飯店涉險上班　內部信曝光

快訊／嘉義某高中籃球場火燒車！　1人陳屍車內

咬一口就丟！金煌芒果被獼猴亂啃丟滿地　果農心痛：糟蹋啦

女律師百萬買兇教訓前男友！饒舌歌手張伍逃過潑酸　關鍵原因曝

快訊／台東11歲女童海邊戲水「遭浪捲走」！　搶救無效亡

快訊／台東5童戲水「2人被海浪捲走」！11歲女童無呼吸心跳搶救中

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

遭刺頸仍奮勇壓制脫逃人犯　新店戒治所管理員被讚：足堪楷模

獨／Toyz「2人3腳」卡囚車1分鐘　自爆要做手術求法官一件事

桃園男帶2幼女傳訊家人後失聯　警即刻救援找到人車力阻憾事

出軌超商老闆墮胎2次！人妻店員仍為他生2女　陸軍中校慘綠10年

凱米強襲虎航堅不停飛！員工慘住淹水飯店涉險上班　內部信曝光

快訊／嘉義某高中籃球場火燒車！　1人陳屍車內

咬一口就丟！金煌芒果被獼猴亂啃丟滿地　果農心痛：糟蹋啦

女律師百萬買兇教訓前男友！饒舌歌手張伍逃過潑酸　關鍵原因曝

快訊／台東11歲女童海邊戲水「遭浪捲走」！　搶救無效亡

快訊／台東5童戲水「2人被海浪捲走」！11歲女童無呼吸心跳搶救中

魚塭溢潰堤！凱米颱風重創雲林養殖區　張麗善指示從優理賠

獨／米可白曝18秒放閃片「孫綻霸氣親嘴」　看到結尾甜爆了！

夏季燥熱情緒爆棚！輕鬆拿捏鬆弛感的5個Tips　提升社交好感度

曬日光浴遇「蓋天沙塵暴」　她驚：全是蜻蜓有人嚇到尖叫

遭刺頸仍奮勇壓制脫逃人犯　新店戒治所管理員被讚：足堪楷模

中正區府前地標「全坤衡峰」　旗艦店面珍稀釋出

軒尼詩X.O打造沉浸式品飲　分子調酒、特製料理品嚐不同風情

獨／Toyz「2人3腳」卡囚車1分鐘　自爆要做手術求法官一件事

12星座「小心言行」！一周運勢一次看　天蠍遇貴人

交屋前付尾款　「貸新青安或付清？」眾人吵翻…1關鍵可不貸

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

獨／扮「金秀賢」嘿咻18歲妹　淫狼騙砲30少女

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

21歲男被砍斷手掌原因曝　衝突落跑竟誤上仇家車

登山老鳥南二段喪命！搜救見「3人疊一起」

陳修將打死女友棄保潛逃　檢發通緝令時效40年

即／知名饒舌歌手「出門就被打」　竟是律師前女友買凶

台中驚爆8大酷刑虐童！幼園師逼「綑手學狗吃飯」

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

更多熱門

相關新聞

送餐都拍牠！「洗衣店貓」可愛到變打卡景點

送餐都拍牠！「洗衣店貓」可愛到變打卡景點

在台東有一間洗衣店裡，有隻名叫「阿肥」的橘貓，牠因為厭世的臉龐成為店裡的熱門話題。這隻貓咪的存在，不僅吸引了許多客人的關注，甚至連外送員放餐點時，也會選擇在牠旁邊拍照。此外店家也非常友善貓咪，照顧不少流浪貓。

來家裡借住！20歲狠男虐死朋友小貓

來家裡借住！20歲狠男虐死朋友小貓

日本「貓咪藍芽耳機」太萌

日本「貓咪藍芽耳機」太萌

貓「偷拔香腳」　聽到阿嬤來定格

貓「偷拔香腳」　聽到阿嬤來定格

虎斑貓受困高架橋！獲救後變幸福

虎斑貓受困高架橋！獲救後變幸福

關鍵字：

虐殺小黑貓貓咪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電大跌57元

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面