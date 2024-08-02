解剖確認內臟大出血！20歲屁孩虐殺小黑貓　最重關2年罰200萬

▲ 新北市一名20歲男子借住朋友家，將對方的小黑貓虐死 。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）

記者戴上容／新北報導

新北市驚現殘忍虐貓慘案！20歲的林姓男子借住朋友家中，涉嫌對三個月大的小黑貓Oreo施以暴行，最終導致小貓慘死。施虐男子辯稱自己因身體不適，僅輕輕揮手擊打小貓，新北市動保處於25日接獲報案並進行解剖，今稍早確認並公布「貓咪皮下及內臟大出血，肝臟嚴重破裂，此案為虐殺案」。

一位網友揭露這起殘酷虐殺事件。Oreo是其室友領養的小貓，年僅三個月。24日，室友因工作原因將Oreo帶至新租屋處，林男當晚借住。室友上班期間，林男獨自在家，隨後傳來Oreo死亡的噩耗。起初，林男矢口否認動手，他說發現貓屍體冰冷已確定死亡，不願帶貓去醫院檢查。直至原PO威脅，林男才於25日將貓送至醫院。

原PO痛心描述：Oreo的遺體躺在診療台上，獸醫輕觸其腹部，鮮血便從鼻孔噴湧而出，腹腔內出血嚴重。獸醫診斷，小貓遭受暴力重擊致死。此時，林男改口稱因身體不適被Oreo咬耳朵，僅輕輕揮了一下，並跪地磕頭道歉。

然而，寵物醫院獸醫發現，Oreo的肝臟碎成肉醬，從上腹部到腸子均有嚴重瘀血，虎牙非自然斷裂，證實其連續遭受強烈重擊，直至慘死。對此，新莊頭前派出所警員於7月25日對嫌疑人林男進行筆錄，筆錄中林男稱因貓咬而揮手，貓撞到櫃子。

新北市動保處於7月25日接獲動物醫院通報，接回貓進行解剖，今日稍早公布結果，確認「貓咪皮下及內臟大出血，肝臟嚴重破裂，是虐殺案」。

動保處補充，根據動物保護法第25條規定，故意使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失、肢體嚴重殘缺或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，並科罰金新台幣20萬元至200萬元。此外，根據同法第33-1條，規定不得飼養應登記之寵物及領養收容之動物。

▲小貓的虎牙非自然斷裂。（圖／翻攝自Threads@_____ting___yu）