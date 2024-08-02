全紅嬋穿「醜魚拖鞋」參加奧運！奪金後得意秀出「痛包」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國跳水小將全紅嬋在巴黎奧運奪金之後，她腳上的「醜魚」拖鞋，還有掛滿偶像胸章的「痛包」也意外成為焦點。

全紅嬋經常穿著拖鞋到處跑，先前她穿的一雙非常可愛的綠色青蛙拖鞋，但在巴黎奧運上，卻換上了一雙「醜魚」拖鞋，同樣非常可愛。

▼全紅嬋原本穿的是一雙綠色的青蛙拖鞋。（圖／翻攝微博）



全紅嬋受訪時說，綠色的青蛙拖鞋已經穿到包漿，壞掉了，所以才換了一雙醜魚的拖鞋，現在新的這一雙非常舒服。

全紅嬋還介紹，醜魚的拖鞋如果正常的穿，把腳趾收在鞋子裡面，穿起來是不舒服的，一定要把腳趾頭從拖鞋裡面伸出來，才特別舒服。

▼全紅嬋說醜魚拖鞋要把腳趾伸出來才舒服。（圖／翻攝微博）



除了拖鞋以外，全紅嬋奪金後秀出的「痛包」也受到關注。

「痛包」一般是裝飾著動畫、漫畫、偶像等周邊商品的包包，全紅嬋的包包上大部分掛著自己的胸章，有的是自己的照片，有的是自己的Q版繪畫，還有寫著「巴黎加油」的字樣，幾乎都是粉絲送給她的。

▼全紅嬋奪金後展示「痛包」。（圖／翻攝微博）



全紅嬋7月31日與搭擋陳芋汐一起在巴黎奧運雙人跳水10公尺台項目奪下金牌，兩人的總分為359.10，大幅領先銀牌北韓隊的315.90，以壓到性的優勢取得勝利。

全紅嬋8月5日還將參加女子單人10公尺跳台預賽，3年前的東京奧運上，全紅嬋在此項目拿到金牌，並打破了奧運紀錄。

▼全紅嬋、陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社）

