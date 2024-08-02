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蔣萬安帶二寶出席親子日　超乖巧合照1小時不吵不鬧

▲台北市長蔣萬安出席市府員工親子日開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席市府員工親子日開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府2日舉辦市府員工親子日，今年擴大舉辦結合運動及節能減碳元素，以增進員工親子間之情感。市長蔣萬安特別帶二寶出席活動，整個活動長達近1小時，乖巧的二寶緊抓蔣的手、過程中不吵不鬧，蔣則展現父愛不時抱起二寶安撫、撥頭髮等，展現滿滿父愛。

蔣萬安上午帶著二寶出席市府的親子日活動，從出電梯接受媒體訪問、再到步入會場的過程中，一路都抱著二寶展現十足父愛；接著上台後，蔣萬安先致贈禮物給市府幼兒園，接著在致詞時說，今年活動規模再次擴大，要向所有市府同仁表達最高感謝，因為有大家市政才能順利推動；也因為同仁們的家人支持，才能讓市府同仁無後顧之憂在工作崗位後全力以赴。

蔣萬安說，希望利用暑假時，可以讓小朋友看一看平常辛苦的爸媽工作環境，「你們要知道，爸爸媽媽平常很辛苦，都是在幫台北市所有市民提供更好的服務跟照顧」，坐捷運、公車或騎Youbike，以及到動物園、兒童新樂園，甚至學校教室改建，都是爸媽辛苦推動的。

過程中，二寶先是抱著蔣萬安的手臂合照，還緊牽爸爸的手，面對許多陌生人在場也不吵不鬧，甚至陪爸爸一路完成將近一小時的合照環節。蔣則不時抱起二寶、幫二寶撥頭髮等，展現滿滿愛的父子互動。

▲台北市長蔣萬安出席市府員工親子日開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

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