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新北貓「肝臟碎成肉醬」遭虐死 　20歲男涉案遭函送偵辦

▲▼新北貓「肝臟碎成肉醬」遭虐死 　20歲男涉案遭函送偵辦。（圖／翻攝自threads／_____ting___yu）

▲網友發文揭露，小黑貓的名叫oreo，才3個月大就遭林男虐死。（圖／翻攝自threads／_____ting___yu）

文／中央社

網友指控20歲林姓男子虐死貓咪，貓的肝臟直接碎成肉醬，根本往死裡打。林男供稱因被貓咬，徒手揮出撞到櫃子。動保處目前定調虐殺案，已請警方將男子函送新北地檢署偵辦。

1名網友在社群網站Threads發文表示，僅3個月大的小黑貓Oreo於7月24日身體冰冷，屋內男子直到7月25日才送獸醫診所，經獸醫診斷「腹腔出血嚴重，是被打死的」，男子才說因被貓咪咬耳朵，因此輕輕出手揮了一下，並下跪磕頭道歉。

網友說，7月26日診斷報告出來，Oreo的肝臟碎成肉醬，從上腹部到腸子全部瘀血，虎牙非自然斷裂，判定為連續受到強烈重擊，「往死裡打的情況」，這時男子又改口「不是故意的」，但還是不承認到底做了什麼。

新北市政府警察局新莊分局7月25日上午接獲動物醫院通報，指有寵物疑遭虐死後，已於同日上午10時通知涉嫌人20歲林男到案說明，林男供稱因被貓咬，徒手揮出撞到櫃子，警方已依動保法函報動保處裁處。

新北市政府動物保護防疫處表示，經解剖貓咪屍體鑑定死因，發現貓的皮下及臟器大量出血、破裂，且肝臟相當破碎，應是人為外力撞擊造成，目前定調為虐殺，已提供證據給警方，將請警方依違反動保法等罪嫌將林男函送新北地檢署偵辦。

動保處說，依動物保護法規定，若故意使動物受傷，導致動物重要器官功能喪失、肢體嚴重殘缺或死亡，處2年以下有期徒刑或拘役，併科處新台幣20萬元以上200萬元以下罰金；另也會列為黑名單，終身不得飼養犬貓。

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