阿北把詐團當好友「比老婆對我更好」　桃園警：都是騙人的

▲李男受不了詐團噓寒問暖溫情攻勢前往銀行匯款，行員與警方聯勸說。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名77歲李姓男子被每日噓寒問暖的網友溫情攻勢感動，還說對方「比老婆都關心」，執意要匯款100萬元，委託對方代為操作股票，將投資失利的錢賺回來，警方接獲行員通報到場，向李男表示，平日噓寒問暖都是詐騙集團營造的假象，都是騙人的!一句話讓老先生醒悟過來，立即放棄匯款。

▲員警說出平日噓寒問暖都是詐騙集團營造的假象，都是騙人的，讓李男驚覺遭詐。（圖／桃園警分局提供）

昨日13時30分許，桃園警察分局同安出接獲轄區金融機構通報，有一位民眾疑似遭詐騙欲辦理鉅額匯款，請警方派員協助勸導。警員林鼎晟、李辰安及林俊佑立即趕抵現場了解，李男表示，因投資股市損失慘重，見網路有人討論補救方式，就加入投資群組希望能獲得專業建議，該群組的人員每天早晚嘘寒問暖，比老婆都關心讓老先生備感溫暖，甚至因此還與老婆發生口角糾紛。

受到噓寒問暖溫情攻勢，他打算投入百萬資金委託群組操作股市投資，於是到銀行準備進行匯款，行員發現有異立即阻止，並通報轄區派出所。員警獲得老先生同意察看手機對話紀錄，立即向老先生說明是詐騙集團慣用假投資真詐財的手法，所謂理財分析、平日噓寒問暖都是詐騙集團營造的假象，都是騙人的!一句話讓老先生醒悟過來，他說其實自己心中也不踏實，所以不同意對方提議面交款項，而是堅持要匯款留紀錄，所幸行員及員警及時阻止，幫他保住養老金。