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曝蘋果與安卓「1問題」困擾太多人！科技網紅：廠商應想辧法解決

MKBHD。（圖／翻攝自YouTube）

▲MKBHD。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

現年30歲的美國科技Yotuber兼飛盤運動員布朗利（Marques Keith Brownlee，MKBHD），多年來一直深耕在3C科技領域與運動科技的研究，在各平台粉絲追蹤人數超越2千萬人之多。而近期他接受訪問時談論到如今的科技現況，而MKBHD也在訪談中提到，在美國當地有許多人受困在iPhone與Android之間無法轉移資料的問題，另外他也分享了自己近期比較喜歡且長時間使用的5項科技產品。

近期MKBHD接受YouTube頻道《NothingButTech》的訪問，在訪談中，主持人提到，目前Android系統在美國市場受到嚴峻的挑戰，市占率下降到58%，甚至有報告稱90%的Z世代年輕人只想要用iPhone。主持人也詢問MKBHD「要如何向年輕人推薦Android系統的裝置」。

 Android與iPhone在世界與美國市場的市占率。（圖／翻攝自YouTube）

▲Android與iPhone在世界與美國市場的市占率。（圖／翻攝自YouTube）

MKBHD表示，其實消費者在挑選手機的想法會更加單純，他們不會有太多的理由，甚至有可能會因為「iMessage跟Android無法互通」就拒絕使用Android系統的手機。所以他認為，蘋果宣布加入Google的RCS通訊協定，未來讓兩個系統之間的用戶可以免費傳訊息這件事情，其實對推廣Android的幫助很大。

MKBHD也提到，讓年輕族群會捨棄使用Android的原因，除了前面提到因為iMessage延伸出來的同儕壓力外，另一個就是「資料轉移」問題。MKBHD認為目前iOS與Android系統之間要進行資料轉移還是太過困難，智慧型手機廠商應該要將重點放在這裡，研發出更方便使用者轉移資料的方式。

由於自己身兼科技YouTuber與飛盤運動員兩個身分，所以在挑選科技產品的時候，MKBHD會比較偏好那種極簡、甚至是「完全不會意識到存在」的產品，也因為如此，他近期對三星的Galaxy Ring十分感興趣。但由於他的手指必須拋接飛盤的關係，手指必須保持乾淨，所以他認為Galaxy Ring並不算是完全符合他需求的產品。

Galaxy Ring。（圖／翻攝自YouTube）

▲Galaxy Ring。（圖／翻攝自YouTube）

當談論到近期科技界的新產品時，MKBHD提到「小米推出電動汽車」這件事情，小米日前在中國推出電動車Su7，在中國當地頗受歡迎，MKBHD也表示，自己看到小米推出電動車的時候十分傻眼，但有機會的話，他也是想要接觸研究一下。

MKBHD也表示，自己之所以會開始關注汽車，主要是因為電動車的問世，他認為現在的電動汽車看起來就像是一台「會移動的電腦」，內含的科技元素是越來越多。而MKBHD也提到，目前許多汽車車主都是使用iOS的Apple CarPlay，但MKBHD認為「如果讓一家智慧型手機公司製造電動汽車，他們應該能在車上徹底發揮自身的軟體實力」。MKBHD也認為，電動車的技術發展至今，相信未來的研發重點會在「車用互動娛樂系統」上，因為這是人車之間互動最重要的環節。

小米推出電動車Su7。（圖／翻攝自微博）

▲小米推出電動車Su7。（圖／翻攝自微博）

而對於如今許多智慧型手機廠商推出AI功能，就連蘋果也即將在10月推出AI功能一事，MKBHD認為，目前大多數的AI功能雖然種類繁多，但可能只是還在「試水溫」的階段，要讓AI科技徹底透過智慧型手機融入民眾的生活中，還需要一段時間的發展。

訪談中，MKBHD也提到，自己曾看到觀眾留言「我會看你的影片，但我從來不會購買你推薦的產品」。MKBHD表示，他會把這樣的評論當作是對影片質感的稱讚，但也會讓他反思，要如何製作一個有專業內容，但又能勾起觀眾購買欲望的影片。

後續主持人也要求MKBHD對自己身邊常用的產品進行喜愛排序的時候，MKBHD將自三星的S24 Ultra排在第一。MKBHD自述自己是十分熱愛Google Pixel系列的手機，但該系列手機的硬體總是無法達到當時的頂規。而三星S24 Ultra是他自從開始評測手機以來，連續攜帶時間最長的手機。MKBHD認為，S24 Ultra有著出色的硬體，優秀的螢幕，可靠的相機，以及出色的電池續航，整體而言，MKBHD認為S24 Ultra並沒有太大的缺點。

S24 Ultra。（圖／廖梓翔攝）

▲S24 Ultra。（圖／CTWANT提供）

而由於出於自身的喜愛，MKBHD將愛車保時捷911排在第二，第三則是羅技的滑鼠MX Master，MKBHD認為該款滑鼠輕巧，而且十分經典，民眾如果不知道要買哪款滑鼠，買這款絕對不會出錯。

第四則是出於其工作需求的RED攝影機，該款攝影機屬於影視專業使用的攝影機，能夠幫助他出產高畫質的作品，MKBHD也不諱言自己就是靠著RED攝影機來提升自己作品的品質。而排名第五的，則是他日常用來剪輯的MacBook電腦。

MKBHD對身邊事物的喜好排行。（圖／翻攝自YouTube）

▲MKBHD對身邊事物的喜好排行。（圖／翻攝自YouTube）

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