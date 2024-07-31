大型低壓帶形成中！醞釀熱帶低壓或颱風　粉專曝對台影響

▲大型低壓帶成形中，會醞釀出熱帶低壓或颱風熱帶系統。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

夏季天氣型態回歸，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，大型低壓帶成形中，就是俗稱季風環流圈，根據過往經驗，環流圈持續時間可達10多天，也會醞釀出熱帶低壓或颱風，靠近台灣的機率滿低。中央氣象署表示，將密切觀察環流的熱帶系統發展。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（31日）發文表示，日本東方的高空槽線，轉為高空的割離低壓並往南移動，正在日本東南方建構一個大型低壓帶，也就是俗稱季風環流圈。低壓帶大致呈現東(北)－西(南)向，可延伸到日本琉球附近海域

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，因為這個演變，將導致太平洋高氣壓勢力頹靡一陣子，範圍往西(東亞)調整，畢竟地盤被別人卡位、強勢佔領。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，根據過往經驗，這個季風環流圈持續時間可達10多天，也會醞釀出幾個熱帶系統（熱帶低壓或颱風），原則上會環繞著季風環流圈逆時針運動，要靠近台灣的機率滿低的。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來一周如有聽到颱風可能形成的消息，先不用緊張，反而因為高壓往西調整更靠近台灣，天氣會更加晴朗穩定。

氣象署預報員林秉煜指出，目前台灣東側到日本南方海面雲系相對比較多的，是一個比較大的低壓帶，8月到8月上旬這段時間形成很大的低壓環流區域，俗稱為季風環流，容易有小小的熱帶系統發展起來例如熱帶性低氣壓或颱風。

他表示，這個大季風環流區域從周日到下周一、二持續在台灣東側海域，因為距離台灣較遠，暫時不會影響到台灣，氣象署將密切觀察季風環流的熱帶系統發展情形。