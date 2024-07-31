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社會 社會焦點 保障人權

雙腳開車非三寶！車神林帛亨認證最安全　呂捷不懂為何ALTIS叫神A

 記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

綽號「火狐狸」的賽車手林帛亨來了！在《豈有此呂》主持人呂捷和一般人的認知中，用雙腳開車是危險三寶行為無誤，但在林帛亨的極速世界裡，用兩腳開車比只用右腳還要安全，煞車也快半秒，他說只要經過訓練和左右腦適應，一般街道也適用，賽車手為了訓練還會用板子把雙腳隔開。

▲▼ 賽車手、F1賽事評論員林帛亨。（圖／《豈有此呂》）

▲賽車手、F1賽事評論員林帛亨。（圖／《豈有此呂》）

在台灣這座賽車沙漠，想要脫穎而出當個職業賽車手相當困難，林帛亨的機甲夢從小學時啟蒙，為了賺零用錢在家裡車行洗車，從小接觸大量汽車，長大後到法國留學時看了現場的賽車後嚮往成為職業賽車手，然後就是先從修理最低階方程式賽車的黑手做起！

▲▼ 賽車手、F1賽事評論員林帛亨。（圖／《豈有此呂》）

▲賽車手、F1賽事評論員林帛亨。（圖／《豈有此呂》）

但賽車跟你想的不一樣，除了要用頭腦和兩腳開車，他提到賽車內其實高溫如火爐，高達近90度，最深刻的是在馬來西亞比賽時，他的手套被熔掉，隊友腳底被燙到起水泡，還有北歐國家的頂級車手都熱暈在車內，被救護車送醫！

但要當F1車手有多難？林帛亨說限額20人「比選總統還難」，而他曾經在一場重要比賽中撞車，頸椎脫離受傷，讓他年度成績大掉，最終和F1車隊接觸的機會擦身而過，讓他不禁感嘆時也命也。

▲▼ 賽車手、F1賽事評論員林帛亨。（圖／《豈有此呂》）

林帛亨還有一個令男人羨慕的身分，就是他是女神「小林志玲」馮媛甄的老公，想知道他幹了什麼事讓太座嗆離家出走嗎？而在車神林帛亨心中最神的車是哪一台嗎？答案絕對跌破你的眼鏡！

至於總是提到喜美K6的呂捷，為何不知道ALTIS被封為神A的原因？請鎖定7月31日下午1:10的《豈有此呂》來聊男人的夢。

▲▼ 賽車手、F1賽事評論員林帛亨。（圖／《豈有此呂》）

▲呂捷說在訪問林帛亨之前，和他是神交很久的網友。（圖／《豈有此呂》）

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