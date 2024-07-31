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大陸 大陸焦點 特派現場

《原神》痛車逆向狂飆　騎士遭撞「升空4公尺」轉3圈重砸引擎蓋

記者趙蔡州／綜合報導

微博近日流傳一支恐怖的車禍影片，一輛外觀漆上《原神》遊戲中角色貼圖的痛車，行經蘇州一條道路逆向超車時，高速撞上一名正常行駛的重機騎士，導致騎士連人帶車「當場飛天」轉了3圈，最後重重砸在痛車的引擎蓋上。

微博曝光的影片可以看見，事件發生在6月20日，當時天色已經進入夜晚，只見一輛外觀漆上《原神》女角色可莉貼圖的黑色轎車突然逆向衝出，試圖連續超越2輛轎車，不料幾秒後意外突然發生。

▲▼《原神》可莉痛車逆向狂飆！騎士遭撞噴飛5公尺高重摔引擎蓋　影片陸網瘋傳．（圖／翻攝自微博）

▲《原神》可莉痛車逆向狂飆，猛撞騎士「升空4公尺」重摔引擎蓋。（圖／翻攝自微博）

黑色轎車在行駛前方一處緩升坡時，對向剛好駛來一輛重型機車，嚇得騎士緊急剎車剎到翹孤輪，然而轎車剛好與另一輛正常行駛的轎車並排，導致無法閃避，正面與騎士高速相撞。

騎士被撞上後，連人大車瞬間升天，大約噴了2至4公尺高，在空中轉了3圈後，重重摔在引擎蓋上。另一個角度的影片可以看見，騎士躺在引擎蓋上，身上的傷勢看起來相當嚴重，所幸送醫治療後保住一命。

事件發生後，有網友在微博爆料，貼出疑似痛車車主與其他車友的對話，車主表示是騎士跟人飆車、超速才發生意外，立刻引發網友吐槽，「逆向全責好嗎」、「逆向你就乖乖認了吧，還找藉口」。

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