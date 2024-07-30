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大陸 大陸焦點 特派現場

緩解就業困難！　重慶引介70餘名大學畢業生赴「阿曼」就業

▲▼大陸下半年制定「穩定就業」經濟政策。（圖／CFP）

▲中國青年人失業率居高不下。（圖／CFP）

文／中央社

中國青年人失業率居高不下，大學畢業生就業不易之際，重慶市今年首次集體引介大學畢業生跨國就業。來自8所重慶市及四川省大學院校的70餘名應屆畢業生，就在重慶國企的引介下，前往中東的阿曼就業。

重慶日報網報導，這項應屆大學畢業生跨國就業方案，是由重慶外商服務有限公司與阿曼企業展開的跨國勞務合作方案，重點引介四川及重慶大學院校的應屆畢業生。而重慶外商服務有限公司則隸屬國企性質的重慶發展投資公司。

重慶外服表示，公司往年會協助一些學校零星引介學生跨國就業，今年是首次嘗試集體引介。

這項跨國就業專案的負責人趙玉嶺表示，阿曼企業提供的職位主要是技術骨幹及儲備幹部，且提供吃住，月薪最低人民幣1.2萬元（下同，約新臺幣5.44萬元），最高可達1.8萬元，每年可領14個月薪水，同時提供每年2次免費往返機票，並可帶薪休假1個月。

報導提到，這批前往阿曼就業的70餘名大學生，分別來自重慶師範大學、重慶工業職業技術學院等8所重慶及四川的大學，以化工科系為主、電器自動化和英語科系為輔，從事的職務符合所學專業，而就業滿2年後可選擇續簽就業合約。

剛在阿曼一家大型新能源企業任職、重慶外語外事學院英語系畢業的趙頌天日前受訪表示，他畢業前接受了幾家企業面試，月薪只有4000、5000元左右，不算理想。而到阿曼不但能訓練英語，收入還比預期多出1倍多，「挺滿意的」。

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