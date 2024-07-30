要價2390旅行箱「一摔就裂」！標檢局抽驗不合格　要求全面下架

▲市售「旅行箱」檢測，共有4件不合格。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

暑假正值旅遊旺季，消基會與標檢局今（30日）公布市售10件旅行箱商品抽驗結果，共有4件不合格，其中要價2390元的「沅大旅行箱」在「落下試驗」後箱體破裂，另有「NINO1881旅行箱」未完成檢驗程序，還有兩件「中文標示」不符。上述商品需限期回收或改正，屆期未改正可處10萬元至200萬元罰鍰。

消基會與標檢局今年2月時，在全台各大賣場、旅行箱專賣店等販售通路，隨機購買10件不同廠牌型號旅行箱商品進行抽驗，並進行品質項目的「落下試驗」、「裝載試驗」、「行走試驗」與「伸縮拉桿試驗」，以及標示查核中的「商品檢驗標示」跟「中文標示」，總計共檢驗三大項目。

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▲沅大旅行箱在「落下試驗」試驗後箱體破裂。（圖／消基會提供）

消基會表示，10件旅行箱中，共有四件不合格，其中在家樂福南投店販售的「沅大旅行箱（26吋/YT20A01-PC+ABS），要價2390元，但在「落下試驗」中箱體破裂；另外有2件中文標示不符，包括「eminent旅行箱」的中文標示建議載重7 公斤，與技術文件建議載重7.4 公斤不符，「LONGKING旅行箱」則產地標示「台灣」，應標示製造商或委製商，卻標示成進口商。上述三件都需限期回收或改正，屆期未改正可將處以10萬元至100萬元罰鍰。

此外，消基會指出，在台中市南區大順旅行箱專賣店販售的「NINO1881旅行箱」，則是未完成檢驗程序，依規定可處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並依同法第63條第2項規定，通知報驗義務人限期回收或改正。

▲市售「旅行箱」檢測，兩件中文標示不符。（圖／消基會提供）



旅行箱作為出國旅行的必備工具，品質至關重要。消基會與標檢局共同呼籲，廠商應落實商品安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒消費者選購及使用「旅行箱」商品時，應購買貼有「商品檢驗標識」的旅行箱商品，檢視外包裝中文標示的完整性，並注意旅行箱外觀應無破損、傷痕，使用前則應熟讀標示使用方法及注意事項。

▲NINO1881旅行箱(28吋/8529)經查證未完成檢驗程序。（圖／消基會提供）

▲▼市售「旅行箱」檢測，共有4件不合格。（圖／消基會提供）※點圖放大