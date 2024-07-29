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同事「曾創業過」作風超狂！冷回老闆：自己看資料　3事蹟全場看傻

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友剛入職一間外商公司，同期生中有一位曾創業當過老闆，但由於經營不善倒閉，才重新做回員工；怎料，對方和大家職級相同，卻總是一副頤指氣使的態度，甚至要老闆自己做功課，讓眾人不禁捏把冷汗，尷尬直呼「不要以為自己還是老闆好嘛！」

網友在Dcard提到，老闆是外國人，會議都是用外語，而該名同事因為不懂外語，所以都要靠其他人翻譯，某次開會時，因為大家都忙著應付老闆，沒人記得幫他翻譯，結果對方竟說，「你們不知道外面專業的翻譯都是對方講一句，翻譯要逐字翻譯的嗎？」

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不僅如此，某次老闆指示工作方向，並請員工們分工完成，怎料該名同事堅持，老闆的方向是錯誤的，還說「沒關係，你們直接把我的想法翻給老闆聽，他會知道自己錯了」，當然最後換來老闆眉頭一皺，強調按照指示即可。

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

還有一回，老闆和他們一同去拜訪客戶，行前老闆詢問對方是什麼樣的公司，怎料那位大哥竟回，「你們跟老闆說，我資料都給他了，請他自己去做功課」、「資料一清二楚，叫老闆自己去看，我不想說」，而其他人只好當場翻資料，迅速整理給老闆聽。

原PO不禁搖頭嘆，類似事情每天都在發生，「他的職級跟我們一樣，也不是我們的主管，出來當人家員工就勤奮一點，不要以為自己還是老闆好嘛！」

對此，網友們紛紛回應，「不要幫他不就好了」、「誰錄取的奇葩，英文能力不足還能在外商領薪水？」「當他翻譯就是個錯誤的決定，怪不了誰」、「外面幫忙翻譯的都有給報酬，叫他付錢不然就閉嘴」、「為什麼要聽他的？」「他面試一定很會講話才騙過人資」。

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